Однако такие организмы могут оказаться под угрозой вымирания.

Яд многоножек, который нашли в подводных пещерах мексиканского полуострова Юкатан, потенциально может быть лекарством против неврологических расстройств, таких как эпилепсия и хроническая боль. Об этом говорится в новом исследовании Франкфуртского университета имени Гете в Германии, передает The Independent.

В ходе исследования ученые оценили токсины, которые производят морские ремипедии, напоминающие многоножку и живущие в подводных пещерах.

"Ремипедия Xibalbanus tulumensis является единственным ракообразным, для которого была описана система яда", - подчеркнули ученые в своем исследовании.

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В частности ремипедия вводит сильный нейротоксин, который вырабатывается ее ядовитой железой, в жертву, чтобы парализовать ее. Этот токсин содержит небольшой белок, имеющий сходные характеристики с белками паучьего яда.

По словам исследователей, эти небольшие белковые молекулы устойчивы к действию ферментов, тепла и экстремальных значений рН и могут подавлять важные каналы для транспортировки солей калия в организме млекопитающих.

"Такое угнетение является очень важным, когда речь идет о разработке лекарств против ряда неврологических заболеваний, включая эпилепсию", - отметил соавтор исследования Бйорн фон Роймонт.

Кроме того, белки яда могут нарушать передачу нервных сигналов, участвующих в болевой сенсибилизации, что открывает новые подходы к лечению боли. Также определенные компоненты яда ремипедий могут подавлять важные функции клеток сердечной мышцы.

По мнению ученых, такие результаты раскрывают "неиспользованный потенциал" морского биоразнообразия для изготовления лекарств.

"Наше исследование является важным краеугольным камнем для будущих исследований, которые помогут распутать происхождение и функции этих загадочных белков", - добавили ученые.

В то же время авторы исследования предупредили, что времени на спасение ремипедий остается мало, ведь среда их обитания находится под угрозой. Это связано со строительством междугородной железнодорожной сети Трен-Майя, которая проходит через полуостров Юкатан. Исследователи отметили, что такие действия создают особые вызовы для выживания этого вида.

"Наше исследование подчеркивает важность защиты биоразнообразия не только из-за его экологического значения, но и из-за потенциальных веществ, которые могут иметь решающее значение для нас, людей", - отметил д-р фон Роймонт.

Другие научные исследования

Как сообщал УНИАН, ученые впервые в мире вывели кораллы, которые устойчивы к жаре. Известно, что в последние годы морские волны тепла спровоцировали широкомасштабное обесцвечивание и гибель кораллов, что привело к значительному сокращению рифов по всему миру.

Также на территории Южной Африки нашли камень возрастом 2 млрд лет, в котором до сих пор живут микробы. По словам ученых, это древнейшие образцы живых микробов, которые были когда-либо найдены в древнем камне.

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