В Одесской области заметили редкую хищную птицу: что о ней известно (видео)

В Украине гнездовая биология этого краснокнижного вида изучена недостаточно.

В Одесской области, на территории Национального природного парка"Тузловские лиманы", заметили редкую хищную птицу – луня полевого.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. По его словам, лунь полевой (Circus cyaneus) – хищная птица семейства ястребиных (Accipitridae) отряда соколообразных (Falconiformes). В Одесской области, на территории природного парка, встречается очень редко, добавил Русев.

"В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" – редкая, занесенная в Красную книгу Украины, перелетная и зимующая птица", – отметил исследователь.

Ученый обнародовал видео, на котором можно увидеть этого хищника, питающегося на побережье.

Лунь полевой: что известно

Эта хищная птица в Украине – редкий гнездовой, обычный перелетный и зимующий вид. Она среднего размера с длинными, относительно узкими крыльями и длинным хвостом.

Сверху самец светлой окраски, серого или светло-сизого цвета с такой же грудью и белым брюхом. На концах крыльев большие черные пятна. По заднему краю крыла тянется темно-сизая полоса, выделяющаяся на общем светло-сизовом фоне крыла. Надхвостье белое. Глаза желтые.

Самка сверху темно-бурая, снизу светло-охристая с темными каплевидными на груди и продолговатыми на брюшке и "штанах" пятнами, которые становятся рыжими в направлении к ногам. Вокруг глаза черный ободок.

Гнездится на больших лесных полянах, торфяных болотах, лугах, полях кормовых трав. Гнездо укладывает на земле, в кладке 2-5 яиц. В рационе преобладают мелкие грызуны. Также охотно питается воробьиными птицами, ящерицами, изредка насекомыми.

Вид занесен в Красную книгу Украины, включен в Конвенцию о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры, Боннскую и Бернскую конвенции. Отмечается, что гнездовая биология вида в Украине изучена недостаточно, и для его сохранения необходима специальная научно-природоохранная программа.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", выпустили краснокнижных диких лесных кошек, которые в прошлом году были найдены рядом с погибшей матерью. Животные прошли долгий путь реабилитации. В течение всего этого времени их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в городе Измаил. По словам ученого, реабилитация была сложной, но специалисты сделали все возможное, чтобы котята подросли здоровыми и в то же время не привыкли к людям. Участок, выбранный для их проживания, является стратегически важным – здесь богатая кормовая база.

Вас также могут заинтересовать новости: