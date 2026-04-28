Ходит по воде, как Иисус Христос: ученые показали ящерицу, бегающую галопом по рекам (видео)

Они раскрыли три фазы волшебного бега существа и объяснили, почему этот трюк под силу далеко не каждой особи.

Во влажных лесах Центральной и Южной Америки обитает василиск обыкновенный – существо, способное на несколько секунд нарушить базовое правило природы и пересечь реку прямо по ее поверхности, пишет Forbes.

Согласно герпетологическим исследованиям, василиск полагается на невероятную скорость. Каждый его шаг должен создавать именно то количество восходящего импульса, чтобы задержать погружение.

Ранее исследования в журнале Nature еще в 1996 году показали, что простое хлопанье по воде не способно удержать животное. Основная поддержка происходит под поверхностью по схеме, которую в 2004 году уточнили ученые PNAS с помощью трехмерных измерений.

Весь цикл движения разделен на три фазы:

Удар: нога ударяется о воду на большой скорости. Инсульт: стопа движется вниз и назад, создавая вокруг себя воздушную полость. Ящерица давит на плотную воду под этой полостью, что дает основную силу вверх. Восстановление: василиск быстро выдергивает ногу до того, как воздушный пузырь обрушится и потянет конечность вниз.

По мнению ученых, морфология рептилии играет решающую роль. Ящерицы имеют большие задние лапы с бахромой на пальцах, которые расширяются при контакте с водой. В сочетании с небольшим весом и частотой шагов это создает систему, похожую на работу поршней. Однако судя по имеющимся данным, эта стратегия работает только в узком диапазоне размеров тела. Когда ящерица растет и становится тяжелее, мышечной силы уже не хватает для удержания над водой.

Отмечается, что такая способность развилась как стратегия против хищников. Полевое исследование 2022 года подчеркивает, что бег по воде позволяет быстро оторваться от наземной угрозы, избегая при этом водных хищников и сохраняя визуальный контроль над маршрутом. Если же расстояние слишком велико, василиск плавно переходит в дайвинг. Эти рептилии могут оставаться под водой до 16 минут.

