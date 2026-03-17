Тропическая 'капсула времени': в Китае нашли уникальный лес возрастом 300 миллионов лет

Многие растения и деревья сохранились именно в тех местах, где они росли.

На севере Китая ученые обнаружили тропический лес возрастом 300 миллионов лет, сохранившийся под слоем вулканического пепла. Этот лес предоставляет уникальную возможность изучить древние экосистемы раннего пермского периода, пишет Daily Galaxy.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, объясняется, как вулканический пепел быстро покрыл растения, сохранив их на месте и создав "моментальный снимок" жизни того времени.

Отмечается, что этот лес расположен недалеко от города Уда во Внутренней Монголии. По словам исследователей, сохранность леса позволяет провести беспрецедентное изучение.

Ученые рассказали, что многие растения и деревья сохранились именно в тех местах, где они росли. Вулканический пепел быстро осел на этой территории, сохранив растения с поразительной детализацией.

Профессор Герман Пфефферкорн из Университета Пенсильвании, соавтор исследования, охарактеризовал сохранность как "чудесную". Он отметил, что такой уровень сохранности предоставляет палеонтологам беспрецедентную возможность изучить древнюю растительность, которая была почти мгновенно погребена в результате извержения.

"Мы можем стоять там и найти ветку с прикрепленными листьями, а затем мы находим следующую ветку, и следующую, и следующую. А затем мы находим пень от того же дерева", - сказал Пфефферкорн.

Этот лес отличается широким разнообразием видов растений, включая шесть различных групп деревьев. В исследовании говорится о том, что древовидные папоротники образовывали нижний ярус, в то время как гораздо более высокие деревья, такие как Sigillaria и Cordaites, достигали более 24 метров в высоту.

Также ученые обнаружили полные экземпляры вымершей группы споровых деревьев Noeggerathiales. Эти деревья ранее были идентифицированы в Северной Америке и Европе, но их обилие в этом китайском лесу является новым и важным открытием.

"Это капсула времени, и поэтому она позволяет нам сейчас гораздо лучше понять, что происходило до и после", - подчеркнул Пфефферкорн.

Мангровым лесам не хватает воздуха

Ранее ученые из Гетеборгского университета измерили уровни углекислого газа и кислорода в 23 мангровых районах мира. Они заявили, что эти экосистемы находятся под возрастающей угрозой по мере дальнейшего повышения температуры моря.

Воды мангровых лесов постоянно меняются в зависимости от приливов. Во время отлива уровень кислорода падает, а уровень углекислого газа повышается, что затрудняет дыхание рыб и других морских видов.

Исследователи изучили, как могут измениться воды мангровых зарослей в условиях потепления океана и повышения уровня углекислого газа. Во всех моделях стрессовые условия становились более суровыми и длились дольше, сокращая время, когда рыбы и другие морские виды могут использовать мангровые заросли в качестве убежища. В некоторых случаях условия могут достигать таких уровней, когда многим рыбам будет трудно дышать.

