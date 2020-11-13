В Австралии ученые обнаружили трех китов в местной реке Аллигатор. Это крайне необычное явление, ведь киты размером с автобус не должны жить в реках.
Об этом сообщает phys.org.
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Странное поведение китов вызвало много вопросов. Как они оказались в реке? Чем они питаются? Не застрянут ли они на илистом берегу реки?
Как сообщается, горбатых китов в реке впервые заметили в сентябре этого. Киты проплыли около 20 км вверх по течению.
К счастью, два кита вернулись в море самостоятельно, а один остался в реке. Высказывались опасения, что он может застрять в неглубоких мутных приливных водах или на него нападут крокодилы. Однако спустя 17 дней кит самостоятельно выплыл в море.
В настоящее время возникают вопросы о здоровье животного и о том, почему оно не направилось на юг, в кормовые воды Антарктики.
Горбатый кит получил свое название либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину.
Горбач - довольно крупный кит. Средняя длина тела взрослой особи 13-14 метров, а самые крупные особи горбача достигают 17-18 метров.
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