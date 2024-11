В частности от ускоренного потепления страдает Западная Европа.

Температурные рекорды по всему миру обновляются каждый год, и тенденция к глобальному потеплению является неоспоримой. Однако некоторые регионы мира, похоже, нагреваются быстрее других, пишет научный вестник Phys.org.

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, содержит первую мировую карту регионов, страдающих от повторяющихся волн экстремальной жары. По словам исследователей, эти локальные "большие и неожиданные отклонения" в общей картине постепенного потепления климата вызывают вопросы о том, насколько адекватными являются нынешние модели глобального повышения средней температуры.

"Речь идет об экстремальных тенденциях, которые являются результатом физических взаимодействий, которые мы можем не совсем понять. Эти регионы становятся временными теплицами", - сказал ведущий автор исследования, научный сотрудник Земной обсерватории Ламонта-Догерти Колумбийской климатической школы Кай Корнхубер.

За последние годы от повторяющихся волн экстремальной жары больше всего пострадали некоторые регионы Китая, Японии, Кореи, Аравийского полуострова, восточной Австралии и отдельных частей Африки. В Западной Европе количество смертей от жары ежегодно измеряются десятками тысяч.

Также повторяющиеся волны чрезмерного тепла регулярно фиксируются в северо-западной Канаде, северной Гренландии, крайнем юге Южной Америки и кое-где в Сибири.

По мнению авторов исследования, глобальное потепление меняет естественные маршруты движения теплого воздуха, из-за чего возникают участки, где теплый воздух чрезмерно задерживается. Происходит некий сбой в привычном трафике воздушных масс.

Как писал УНИАН, человечество умудрилось изменить наклон оси вращения Земли, что влияет в том числе и на изменения климата. Это стало следствием интенсивного выкачивания подземных вод для бытовых и технических нужд современной цивилизации.

Также мы рассказывали, что ученые выяснили причину усиления современных ураганов. Конечно, это напрямую связано с потеплением климата.

