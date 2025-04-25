Иск касается раздела имущества Марины и Петра Порошенко.

Материалы Крыжопольского районного суда Винницкой области демонстрируют, что жена экс-президента Украины Петра Порошенко Марина подала на него иск в суд — о разделе имущества.

Суд рассмотрит дело 29 апреля, пишет "Українські Новини".

"Согласно п. 5 ч. 4 ст. 274 ГПК Украины не могут быть рассмотрены дела по спорам в которых цена иска превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поскольку данный спор носит имущественный характер с ценой иска 17 102 703 811,40 грн., что превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, поэтому данное дело подлежит рассмотрению в порядке общего искового производства в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон", - говорится в материале суда.

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Подгототовительное заседание было назначено на 11 часов дня 29 апреля.

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Кроме того, в Офисе генпрокурора заявляли об открытии уголовных производств против Порошенко и еще 4 человек. В декабре 2021 года пятому президенту Украины сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций

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