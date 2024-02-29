Похожие на весенние условия привели к тому, что от Японии до Мексики рано зацвели цветы, к таянию снега на лыжных склонах в Европе и поднятию температуры до 38 C в Техасе.

Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что похожие на весенние условия привели к тому, что от Японии до Мексики рано зацвели цветы, к таянию снега на лыжных склонах в Европе и поднятию температуры до 38 C в Техасе.

"Хотя данные еще не были окончательно уточнены, трое ученых сообщили, что в феврале будет достигнута самая высокая глобальная средняя температура, которая когда-либо была зарегистрирована за этот месяц, из-за изменения климата и потепления в восточной части Тихого океана, известном как Эль-Ниньо", - пишет издание.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, если это подтвердится, это будет девятый подряд побитый месячный температурный рекорд.

"Люди в Токио фотографировали розовые вишневые цветы, которые расцвели примерно на месяц раньше, чем обычно, тогда как жакаранда, которые обычно цветут в конце марта, наполнили Мехико фиолетовыми бутонами с января. Когда в этом месяце в Европе растаял снег, лыжные трассы превратились в грязь и простояли в Боснии и Италии, тогда как один французский курорт изменил бренд своих склонов на место для пеших и велосипедных прогулок", - отмечает СМИ.

Глобальное потепление - последние новости

Глобальное потепление убивает популярный лыжный курорт Европы. На днях грязь вместо снега наблюдалась на горе Белашница, что недалеко от города Сараево в Боснии.

Белашница известна как один из самых дешевых горнолыжных курортов Европы. После достаточно теплого декабря лыжники могли наслаждались несколькими неделями холодной погоды и снега в январе. Но в феврале в Боснию пришло потепление.

Также УНИАН сообщал, что самая высокая гора Европы быстро теряет высоту. Когда-то гора Монблан имела высоту 4810 метров, сейчас ее высота составляет около 4805 метров.

Официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Предположительно, это связано именно с изменением климата, ведь вершина Монблана покрыта толстым слоем льда.

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