Климатические изменения усиливают ураганы по всему миру. К такому выводу пришли ученые.
По словам ученых, за крайние шесть лет скорость ветров атлантических штормов выросла в среднем на 29 км/ч. Климатологи объяснили, что это связано с потеплением океанских вод, которое увеличивает частоту и мощность ураганов, пишет BILD.
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research: Climate, показало, что с 2019 по 2023 годы четыре десятка ураганов поднялись на одну категорию по шкале Саффира-Симпсона из-за роста скорости ветров.
Температура воды в Атлантическом океане выросла на 2-3 градуса Цельсия, а местами даже до 4 градусов. Как объяснил климатолог Дэниел Гиффорд, ведущий автор исследования, ураганы подпитываются теплом воды, что усиливает их разрушительную мощь. Он отметил, что ураган пятой категории наносит примерно в 400 раз больше ущерба, чем ураган первой категории.
Среди самых разрушительных ураганов этого года ученые назвали Берил, Хелен и Милтон, которые усилились на 26-39 км/ч из-за изменений климата.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отметило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов друг с другом, как это было в случае с ураганом Милтон, который повлек серию торнадо.
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