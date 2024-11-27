Ключевым фактором стало активное использование грунтовых вод.

Человечество умудрилось изменить наклон вращения Земли, что влияет в том числе и на изменения климата. Это стало следствием интенсивного выкачивания подземных вод для бытовых и технических нужд современной цивилизации, пишет Earth.com.

Менее чем за два последних десятилетия откачка подземных вод сместила ось вращения Земли примерно на 80 см, подсчитали ученые Сеульского национального университета.

"Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод на самом деле больше всего влияет на дрейф полюса вращения", - сказал геофизик Ки-Веон Со.

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Подземные воды заполняют пространство в почве, песке и горных породах. Они происходят от дождя и других осадков, которые впитываются в землю, постепенно спускаясь к так называемому водоносному горизонту.

Люди полагаются на подземные воды для различных основных потребностей. Многие люди используют его в качестве основного источника питьевой воды, особенно в сельской местности, где поверхностная вода недоступна.

Фермеры зависят от грунтовых вод для орошения сельскохозяйственных культур, что гарантирует продолжение производства продуктов питания даже при недостаточном количестве дождя. Кроме того, промышленность использует подземные воды для производственных процессов и систем охлаждения.

Исследование, в рамках которого были проанализированы данные с 1993 по 2010 год, показало, что выкачивание 2150 гигатонн подземных вод вызвало смещение наклона Земли.

Помимо влияния на наклон и вращение нашей планеты, откачка грунтовых вод создает тревожную картину по изменению климата.

"Я очень рад найти необъяснимую причину дрейфа полюса вращения. С другой стороны, как житель Земли и отец, я обеспокоен и удивлен тем, что откачка грунтовых вод является еще одним источником повышения уровня моря", - сказал Со.

Новые открытия об откачке подземных вод открывают новые двери для нашего понимания изменения климата и нашей способности действовать, говорят ученые.

Другие новости науки и климата

Как писал УНИАН, за 10 лет запасы пресной воды на Земле значительно сократились. Это может привести к росту нищеты, голода, конфликтов и заболеваний из-за использования загрязненных источников воды, отмечают ученые.

Также мы рассказывали, что за последние 6 лет скорость ветров атлантических штормов выросла на 29 км/ч. Климатологи объяснили, что это связано с потеплением вод в океане, что увеличивает частоту и мощность ураганов.

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