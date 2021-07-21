Сотрудники Госэкоинспекции проводят экологическую экспертизу в связи с аварийной ситуацией на ПАО "Ривнеазот".

После аварии на "Ривнеазот" в городе и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Об этом председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщил в Facebook.

По его словам, специалисты Госэкоинспекции усиленно работают в Ривненской области. Продолжается проведение экологической экспертизы в связи с аварийной ситуацией на ПАО "Ривнеазот".

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Вчера и сегодня осуществляется исследование почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия, на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ривне (со стороны луцкого кольца).

При этом специалисты ГЭИ не выявили превышения допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.

Авария на "Ривнеазот"

Как сообщал УНИАН, 20 июля на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

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Автор: Виктория Токарева