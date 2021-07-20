По предварительно информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты, в воздух ушло облако окиси азота.

На заводе "Ривнеазот" произошел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

"Информация не подтверждена, но подписчики информируют о небольшом взрыве на Ривнеазот", – говорится в заметке сообщества tipove_rivne в Instagram.

По предварительно информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты, в воздух пошла облако окиси азота.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий.

Глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил в Facebook, что на ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.

"На ЗАО" Ривнеазот "произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия ", - заявил он.

По его словам, оценкой угроз занимается экологическая инспекция.

Вместе с тем в пресс-службе ОГА добавили, что в воздух поднялась туча окиси азота.

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Автор: Дмитрий Захаров