На заводе "Ривнеазот" произошел взрыв.
Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.
"Информация не подтверждена, но подписчики информируют о небольшом взрыве на Ривнеазот", – говорится в заметке сообщества tipove_rivne в Instagram.
По предварительно информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты, в воздух пошла облако окиси азота.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий.
Глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил в Facebook, что на ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.
"На ЗАО" Ривнеазот "произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия ", - заявил он.
По его словам, оценкой угроз занимается экологическая инспекция.
Вместе с тем в пресс-службе ОГА добавили, что в воздух поднялась туча окиси азота.
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