Отмечают, что никакой угрозы окружающей среде нет.

Все показатели загрязнения атмосферного воздуха на заводе "Ривнеазот" находятся в пределах нормы.

Об этом сообщают в Ровенской областной государственной администрации.

По словам председателя правления "Ривнеазот" Михаила Заблуды, взрыв был локализован уже в 17:10. На месте и в радиусе 50 метров отобрали анализы воздуха.

"Причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели - в пределах нормы. Ветер был в северо-восточном направлении, на город облако не пошло. Комиссия ТЭБ и ЧС продолжает работу", - рассказал председатель ОГА Виталий Коваль.

Читайте такжеСпасатели прокомментировали ЧП на "Ривнеазоте" (фото)По словам руководителя ГУ ГСЧС в Ривненской области Сергея Крука, проведена аэроразведка предприятия, мониторинг ситуации химической лабораторией, происходит дежурство пожарных цистерн с целью возможного привлечения.

Главный санитарный врач области Роман Сафонов рассказал, что лаборатория центра контроля и профилактики болезней проводит исследования.

"Сейчас все показатели загрязнения атмосферного воздуха - в пределах нормы. Делались исследования в микрорайоне "Юбилейный" в нескольких точках. Показатели в 5-10 раз меньше максимальной разовой концентрации в допустимых пределах. Можно быть спокойными. Также провели исследование в жилой застройке села Городок, на въезде. Там показатели меньше в 5-7 раз", - отметил он.

По словам врача, в случае выброса в атмосферу вредных веществ, прежде всего, страдают наиболее уязвимые группы населения с заболеваниями органов дыхания и люди почтенного возраста.

"Конечно, нужно закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется. Но сейчас она - в пределах нормативных уровней", - заверил Сафонов.

Авария на химзаводе под Ровно

Как сообщал УНИАН, на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Правоохранители по факту аварии возбудили уголовное производство за нарушения правил безопасности.

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Автор: Людмила Жерновская