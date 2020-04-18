Что с воздухом: Киев остается самым грязным городом мира
Качество воздуха в Киеве остается на низком уровне. По состоянию на 11:00 18 апреля украинская столица – самый грязный город в мире.
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Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
Сейчас индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 361, несмотря допустимую норму в 50.
В центре столицы этот показатель превышает 400.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан еще несколько дней оставаться дома и закрыть все окна.
В ГСЧС Украины накануне заверили, что распространение запаха продуктов горения, которое наблюдается в воздухе на территории города Киева, химической и радиологической угрозы не представляет.
Причиной загрязнения воздуха в Киеве стали масштабные пожары в лесах Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.