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Что с воздухом: Киев остается самым грязным городом мира

12:01, 18 апреля 2020
Экология
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В центре столицы показатель загрязненности воздуха превышает 400 / УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 361, несмотря допустимую норму в 50.

В центре столицы этот показатель превышает 400.

Скриншот

Как сообщал УНИАН, поздно вечером мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан еще несколько дней оставаться дома и закрыть все окна.

В ГСЧС Украины накануне заверили, что распространение запаха продуктов горения, которое наблюдается в воздухе на территории города Киева, химической и радиологической угрозы не представляет.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве стали масштабные пожары в лесах Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.

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