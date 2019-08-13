Количество животных в лесах на планете сократилось вдвое - исследование WWF

Основной причиной беспрецедентного сокращения количества диких животных эксперты назвали потерю среды обитания, в частности в результате вырубки лесов.

За последние 50 лет количество животных в лесах на планете сократилось вдвое, заявляют исследователи Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на издание группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Наиболее пораженными категориями в животном мире исследователи называют амфибий, например, лягушек, а также млекопитающих, в частности обезьян, и лесных слонов.

Основной причиной беспрецедентного сокращения количества диких животных, по данным WWF, является потеря среды обитания, в частности в результате вырубки лесов.

"Упадок биологического разнообразия в мировых лесах - это предостережение", - заявил член совета WWF Кристоф Генрих в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, вымирание животных может негативно повлиять на способность лесов сохранять парниковые газы, приведет к более жесткому климатическому кризису.

Для исследования ученые использовали данные о 268 видах позвоночных и 455 популяциях животных.