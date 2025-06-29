Рассказываем, где находятся заброшенные села с таинственной историей, и почему туда едут.

Сейчас многие села и города на Востоке и Юге Украины, полные когда-то жизни и надежд, превращаются в мертвые руины из-за военной агрессии России. Но есть и такие места, которые опустели еще задолго до войны - люди уезжали из-за отсутствия работы, техногенных катастроф или по принуждению. Сегодня руины этих когда-то процветающих населенных пунктов - молчаливые свидетели прошлого, остатки зданий и улиц зарастают бурьяном и хранят память о людях, которые когда-то здесь жили. Заброшенные села-"призраки" привлекают исследователей, фотографов и тех, кто хочет узнать больше об их забытой истории.

Заброшенные села Украины - 7 мест с легендами, красотой запустения и мистикой

Больше всего заброшенных поселков и деревень сейчас можно встретить на востоке и севере страны, но есть "заброшенки" и в центральных регионах, и на западной Украине - их не прочь посетить любители приключений и острых ощущений и просто любознательные туристы.

Полесское, Киевская область

Заброшенные села Киевской области, поселки и города - это очень часто населенные пункты, которые пришли в упадок и стали пустынными после аварии на Чернобыльской АЭС.

Видео дня

Многие знают о мертвом городке Припять, но, кроме него, есть еще много сел. Например, заброшенное село под Киевом Копачи, часть домов в котором было засыпано землей и снесено, или Залесье - когда-то большое и богатое село ныне стало одним из самых атмосферных мест в зоне отчуждения.

Поселок Полесское некогда был районным центром, но после Чернобыльской аварии оказался в районе сильного загрязнения: через две недели после катастрофы уровень радиации в воздухе здесь превысил норму в 100 раз, а в почве - в 150. Власти начали проводить масштабную дезактивацию - снимали верхний слой земли, меняли асфальт и здания, тянули новые водопроводные и газовые сети, возводили новые дома. Трижды были попытки очистить Полесское, но радиационный фон падал, а затем снова рос.

Тогда было принято решение отселить людей, и в 1999 году этот поселок исчез с карты. Сейчас на этом месте, по некоторым данным, живут около десятка самоселов. Въезд в поселок закрыт - его открывают лишь для бывших жителей в поминальные дни после Пасхи.

Место притягивает сюда сталкеров - многие называют Полесское младшим "братом" Припяти: там так же тебя не покидает жуткое ощущение, а в домах до сих пор остались книги, одежда, игрушки, как будто люди ушли отсюда совсем недавно.

Бучак, Черкасская область

Заброшенные села Черкасской области интересны не менее - часть таких были затоплены при строительстве Кременчугского водохранилища. Жителей отселяли принудительно, под водой оказалось более 200 сел и посетить их, увы, не представляется возможным. Реинкарнацией одного из таких сел стал поселок-станция Панское прямо на Черкасской дамбе, но его, вопреки всему, не забросили: в довольно сложных условиях там до сих пор живут люди.

Бучак - это село в Каневском районе на Черкасчине, хотя назвать его призраком и считать полностью заброшенным нельзя, так как по последним данным там живет 15 человек. Некогда оно было популярным и живописным местом для отдыха - с кристально чистыми источниками и зелёными лугами. При строительстве Каневской ГЭС в 60-х годах часть села ушла под воду, а жители были вынуждены съехать.

Сейчас, когда в водохранилище падает уровень воды, можно разглядеть руины затопленных домов и улиц. Село привлекает любителей таинственных мест и кинематографистов, к примеру, здесь снимали сцены фильмов "Тарас Бульба" и "Вечер на Ивана Купала".

Орбита, Черкасская область

Поселок строили в 1970-х для работников Чигиринской ГИЭС-АЭС: сначала хотели строить гидроэлектростанцию, а потом решили атомную. Но после аварии на ЧАЭС строительство заморозили - почти все, кто успел заселиться, разъехались. Осталось несколько полуразрушенных девятиэтажек, котельня, реактор и труба-символ.

Большинство домов сейчас стоят пустые и заброшенные, но в двух пятиэтажках до сих пор живут люди, около 150 человек - в основном это пенсионеры. Радиации здесь нет, как и планов по возрождению города, но зато присутствует уникальный дух недостроя СССР и отличные локации для интересных фото.

Борки, Харьковская область

Заброшенные села Харьковской области - это красивые пейзажи, заросшие дома и полное отсутствие людей. Причиной некоторых таких "заброшек" также стала атомная энергетика, которая, наверное, к счастью, сюда не дошла. Один из самых известных таких поселков - Атомные Борки, который находится рядом с селом Борки, в Нововодолажском районе.

В 1980-х в этих местах хотели строить атомную теплоэлектроцентраль для Харькова, а вокруг нее - поселок для атомщиков. Как и в случае с городком Орбита на Черкасчине, авария на ЧАЭС поменяла планы: строительство заморозили, проект закрыли. Остались пустовать лишь два девятиэтажных дома и фундамент школы, которые пугают случайных гостей и медленно разрушаются.

Однако окутаны легендами Борки не только поэтому: среди местных они известны как аномальная зона. Якобы в 1873 году здесь упал метеорит, в результате чего появилось озеро с мутной водой и запахом серы и мяты, а также светящимися красным камнями. Озеро приобрело дурную славу - с теми, кто приближался к этому месту, происходили несчастья. К аномальному водоему отправляли не одну экспедицию, и те действительно выяснили необычную природу камней, но изучить эту "аномалию" до конца не успели - экспедиции свернули еще до развала Союза.

Оленовка, Одеская область

На Одесчине массового полного вымирания сел куда меньше, чем в зоне отчуждения на Полесье или Черниговщине. Есть множество полузаброшенных хуторов и дач на побережье лиманов и бывших трассах, а если говорить о заброшенных селах, то одно из таких - Оленовка, что в Березовском районе.

Оленовка (или Еленовка) как село исчезло с карты в 1999-м. Людей начали переселять отсюда из-за прокладки газопровода. Местные переехали в ближайшие населенные пункты, в основном в Ряснополь.

Сейчас на месте Оленовки остались дорога с руинами старых домов и старинное кладбище, где можно найти необычные надгробия. Также в селе находится до сих пор памятник жителям, которые погибли во Вторую мировую. Кроме этого, когда-то в Оленовке стоял колодец с аистом, и он сохранился: тогда его было решено перенести на околицу Березовки.

Буркут, Ивано-Франковская область

В самом сердце Карпат находится заброшенное село-"призрак" Буркут, знаменитое когда-то на всю Европу своим бальнеологическим курортом.

Впервые село упоминается в XVII веке, а название его походит от гуцульского "буркут", то есть, минеральная вода. Благодаря целебным источникам село Буркут стало популярно среди знати Австро-Венгрии в XIX веке - сюда приезжали лечить болезни желудка и кожи. Известно, что среди посетителей были и Леся Украинка, Иван Франко и Ольга Кобылянская.

В XX веке село начало приходить в упадок вследствие войны и смены власти. В советское время курорт окончательно утратил популярность и превратился в заброшенный перевалочный пункт.

Сегодня в Буркуте сохранилось лишь несколько домов, большая часть бывшего курорта разрушена или заброшена. Путешественники могут переночевать в уцелевших усадьбах и даже заказать еду. Природа, история, колорит Карпат и эта дикая атмосфера делает Буркут особенно притягательным для тех, кто мечтает о тишине и отдыхе вдали от цивилизации.

Малая Бугайка, Сумская область

Бывший хутор известный ныне как "Бугайский треугольник" - это не просто заброшенное, но еще и мистическое место.

Левый угол треугольника - село Холодник, правый - село Бугаевка. Сам хутор исчез в 1950-х, его сравняли с землей, а на его месте сделали вспаханное поле, посреди которого осталось кладбище.

По словам очевидцев, в Бугайском треугольнике может замедляться или, наоборот, ускоряться время. Некоторые люди рассказывают о галлюцинациях и странных видениях, что происходят в этом месте. Жители, которые когда-то покинули здешние места, советуют обходить его стороной.

Сбои в работе часов и электроники ученые объясняют мощными магнитными полями, но никто так и не может толком рассказать происхождение таинственных стуков и стонов, что их слышат по ночам. Также есть утверждения, что в треугольнике повляются призраки.

Ранее мы рассказывали о том, какое предсказание на 2025 год дал китайский "Нострадамус".

Вас также могут заинтересовать новости: