В Польше мужчина гулял по лесу и нашел древний меч возрастом 2700 лет

Меч датируется поздним бронзовым веком, периодом между 900 и 700 годами до нашей эры.

Мужчина с металлоискателем, исследующий лес в на севере Польши, наткнулся на необычное зрелище: древний бронзовый меч, который стоял вертикально в земле.

Как пишет Yahoo.com, Марцин Вишневский прогуливался по лесу в Гданьском лесничестве, когда совершенно случайно обнаружил торчащий из землы меч в удивительно хорошем состоянии.

Исследователи установили, что меч датируется поздним бронзовым веком, периодом между 900 и 700 годами до нашей эры.

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Вишневский сообщил о находке сотрудникам управления по охране памятников, которые извлекли артефакт, используя профессиональные археологические методы.

Ученые отметили, что, хотя мечи бронзового века встречаются редко, подобные находки в этом районе уже были.

Так, в 1920-х годах в близлежащем торфяном болоте были обнаружены два бронзовых меча с рукоятью в форме антенн. Эти артефакты были переданы в тогдашний Провинциальный музей в Гданьске, но позже были утеряны во время Второй мировой войны.

Власти заявили, что найденный меч дополнительно изучат, а потом передадут в музей.

Это открытие – последнее в череде находок древнего оружия в Польше. В последние месяцы археологи обнаружили тайник с раннесредневековым оружием в озере в западно-центральной Польше, а рыбак выловил из реки Вислы меч возрастом 700 лет.

Ранее мы рассказывали, как в Англии счастливчик-кладоискатель обнаружил римское золотое кольцо с драгоценным камнем просто в поле.

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