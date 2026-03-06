Где никогда не стоит выращивать помидоры: садоводы назвали 5 мест

Помидоры могут быть прихотливыми растениями в выращивании.

Томаты являются одним из самых популярных овощей для выращивания, однако сохранить их здоровыми в течение всего сезона может быть сложно. Как пишет Southern Living, место, где вы сажаете томаты, имеет большое значение для успешного начала вегетационного периода. Поэтому издание назвало пять мест, которые нужно избегать для выращивания помидоров.

В месте с недостаточным освещением

Эксперты не советуют сажать помидоры в затененном месте, где растения будут расти тонкими и давать очень мало плодов. Чтобы получить самые крепкие и урожайные томаты, сажайте растения там, где они получают не менее шести часов прямого солнечного света в день.

"Если в вашем саду нет полного солнца, вы можете обойтись немного меньшим количеством света - скажем, четырьмя-пятью часами яркого солнечного света. Здесь лучше сажать помидоры черри или виноградные помидоры; помидоры бифштексные и нарезанные будут расти слишком долго", - добавляют в материале.

Во влажной почве

Помидоры во влажных условиях могут заразиться многими грибковыми и бактериальными заболеваниями. Поэтому специалисты рекомендуют держаться как можно дальше от тяжелых, уплотненных, плохо дренированных почв, которые способствуют развитию болезней и загниванию корней. Для этого улучшайте почву, чтобы улучшить дренаж, или используйте контейнеры.

На одном и том же месте каждый год

Помидоры подвержены заболеваниям, которые могут сохраняться в почве в течение многих сезонов. Эксперты советуют никогда не высаживать новые растения помидоров там, где в предыдущем году росли больные.

"Даже если ваши помидоры остаются здоровыми, рекомендуется каждые три-четыре года менять место выращивания. Меняйте место выращивания на такие растения, как кукуруза, капуста и брокколи, которые не переносят тех же заболеваний", - подчеркивают в издании.

С другими растениями семейства пасленовых

Известно, что томаты принадлежат к семейству пасленовых, как и картофель, перец и баклажаны. Они могут заболеть многими одинаковыми болезнями, такими как фитофтороз, увядание, бактериальная пятнистость и антракноз. Поэтому размещение этих растений отдельно может помочь уменьшить распространение болезней.

В небольшом горшке

Томаты - растения, которые нуждаются во многих питательных веществах и много места для роста корней. Также растения могут стать очень тяжелыми и легко опрокинуться.

По словам экспертов, минимальная ширина горшка для томатов должна составлять 30 см.

Другие советы экспертов

