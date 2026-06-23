Отростки лучше удалять днем в сухую погоду.

Не все знают, нужно ли пасынковать помидоры. Также далеко не каждый огородник понимает, как это правильно делать и какой отросток не стоит отрывать.

УНИАН решил разобраться во всех тонкостях. В первую очередь, необходимо знать, что пасынок – это отросток, который растет в пазухе между листом и стеблем, и есть отростки, которые в некоторых случаях необходимо оставлять.

Как пасынковать помидоры в открытом грунте

Эксперты советуют обязательно пасынковать индетерминантные (высокорослые) томаты, однако не удалять один или несколько отростков. Из них сформируются дополнительные стебли, что позволит получить больше урожая. Если оставить один сильный пасынок, куст можно сформировать в два стебля, а если два – то в три.

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В два стебля чаще всего формируют крупноплодные салатные томаты, например, "Бычье сердце". Некоторые выращивают кусты черри так, чтобы получалось три-четыре стебля (все зависит от сорта).

Какой пасынок нельзя удалять у томатов, если вы хотите вести растение более чем в один стебель и получить больше плодов, – так это тот, который находится вверху куста под первым цветком.

С тем, какие отростки нужно оставлять, мы разобрались, а теперь стоит обратить внимание на то, от каких пасынков нужно избавляться.

Нежелательно оставлять отростки, расположенные в нижней части куста. Они будут "оттягивать" на себя питание, загущать куст, растение будет расходовать силы на лишнюю зеленую массу, из-за чего урожайность может снизиться.

Как правильно пасынковать помидоры

Перед этой процедурой лучше всего надеть на руки перчатки, поскольку, если этого не сделать, потом пальцы будет трудно отмыть от сока растений.

Как пасынковать помидоры правильно:

Отростки отщипываются пальцами – на месте пасынка должен остаться небольшой пенек длиной около 1 сантиметра. Лучше удалять пасынки, длина которых составляет от 3 до 5 см. Чем меньше "рана" – тем легче растение перенесет удаление.

Удаляйте пасынки утром в сухую погоду. За день "ранка" подсохнет, и риск того, что растение заболеет после процедуры, будет ниже.

Cтоит обратить внимание на то, что пасынки могут достаточно быстро отрасти снова. Поэтому нужно следить за кустами и периодически снова удалять лишнюю зеленую массу.

Ранее журналисты разобрались, как пасынковать огурцы, чтобы получить большой урожай.

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