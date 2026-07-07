Аренда Tesla обернулась дорогим сюрпризом: женщина получила счет более чем на $2 тысячи

Американка опубликовала подробную счетную ведомость после возврата арендованной Tesla Model 3. Больше всего ей пришлось заплатить за поврежденный бампер и крыло.

История американки, арендовавшей электромобиль Tesla Model 3, стала вирусной в TikTok после того, как женщина показала счет при возврате автомобиля. В общей сложности компания начислила ей 2141 доллар за повреждения и износ машины.

Блогер Хейли, ведущая TikTok-аккаунт @haileyfo, рассказала, что после окончания лизинга пересела на купленную Tesla Model Y. По ее словам, теперь она не планирует снова брать автомобиль в лизинг.

"Условия аренды Tesla очень строгие. Они взимают плату практически за каждую царапину, вмятину или другое повреждение при возврате автомобиля", – пояснила она в видео, которое набрало более 750 тысяч просмотров.

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Самой крупной статьей расходов стала замена переднего бампера – 1145 долларов. Еще 691 доллар Tesla начислила за поврежденное крыло, 85 долларов – за погнутый диск, а также выставила счет за заднюю эмблему, которую пришлось заменить после того, как владелица использовала декоративную накладку на багажнике.

Хейли также отметила, что перед сдачей автомобиля сняла тонировку со стекол, поскольку знала, что за любые посторонние модификации Tesla также взимает плату. Кроме того, она не превысила разрешенный пробег, что позволило избежать дополнительных штрафов.

Часть расходов удалось компенсировать благодаря покупке нового автомобиля Tesla. Компания отменила сбор за утилизацию в размере 300 долларов, предоставила скидку в 500 долларов на новый автомобиль и еще 500 долларов компенсации за повреждения. После всех пересчетов окончательный счет составил 2141 доллар.

Впрочем, в комментариях далеко не все встали на сторону блогерши. Некоторые отметили, что такие правила действуют практически у всех автопроизводителей, предлагающих лизинг.

В Tesla официально проводят разграничение между обычным и чрезмерным износом автомобиля. К нормальному относятся незначительные сколы, царапины или небольшие вмятины. Зато крупные повреждения кузова, трещины в стекле, порванная обивка салона, некачественный ремонт или любые посторонние модификации – например, тонировка или неоригинальные диски – оплачиваются отдельно.

Подобные случаи уже имели место и раньше. Так, один из клиентов Tesla в США после возврата арендованной Model Y получил счет почти на 4000 долларов. Значительную часть суммы тогда составили штраф за превышение пробега, замена бампера и двух шин.

Эксперты также обращают внимание на то, что ситуация на рынке электромобилей изменилась. Из-за существенного падения стоимости подержанных Tesla все больше владельцев по окончании лизинга выбирают выкуп автомобиля или его продажу через сервисы вроде Carvana или CarMax, а не возврат производителю. Это иногда позволяет избежать значительных расходов или даже получить прибыль в зависимости от рыночной стоимости автомобиля.

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