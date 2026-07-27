Tesla Cybertruck, вероятно, станет крупнейшим провалом в истории автопрома США, – СМИ

Странный дизайн, заоблачная цена и низкая надежность автомобиля отпугнули большинство потенциальных покупателей.

Электрический пикап Tesla Cybertruck, который глава компании Илон Маск позиционировал как революционный автомобиль, может оказаться одним из крупнейших коммерческих провалов в истории автомобильной индустрии. Об этом пишет издание Futurism.

Как отмечает издание, перед запуском Cybertruck Маск делал громкие заявления, называя его "танком, способным пережить апокалипсис", который будет отличаться не только прочностью, но и необычным дизайном. Однако после выхода на рынок автомобиль приобрел репутацию ненадежной модели, а его внешний вид стал предметом многочисленных шуток и критики.

Наибольшим разочарованием, как говорится в публикации, стали продажи. Ранее Илон Маск прогнозировал, что Tesla сможет реализовывать до 500 тысяч Cybertruck ежегодно. Однако реальные результаты оказались далеки от этих ожиданий. За первый полный год продаж компания не смогла достичь даже отметки в 40 тысяч проданных машин.

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Ситуация продолжала ухудшаться и в последующие годы. По данным S&P Global Mobility, на которые ссылается издание, за текущий год в США было продано лишь около 7100 Cybertruck. При этом авторы напоминают, что Tesla частично подтасовывала статистику продаж, реализуя автомобили собственным компаниям Илона Маска.

Авторы публикации сравнивают ситуацию вокруг Cybertruck с громким провалом Ford Edsel в конце 1950-х годов, ставшим эталонной историей о маркетинговом провале в автомобильной индустрии. Тогда Ford также сопровождал запуск масштабной рекламной кампанией и прогнозировал продажи в 200 тысяч автомобилей за первый год, но реализовал менее трети от запланированного. И в значительной степени из-за странного дизайна, который многие люди считали "откровенно уродливым".

Авторы материала отмечают, что если сравнивать запланированные и фактические продажи, Cybertruck демонстрирует еще худшие результаты, чем легендарный неудачник Ford. Таким образом, электропикап Маска может претендовать на звание крупнейшего провала в истории американского автомобилестроения.

В то же время, в отличие от Ford, Tesla вряд ли в ближайшее время полностью откажется от Cybertruck. Модель остается важным символом видения Илона Маска. Аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон предполагает, что компания может попытаться обновить дизайн автомобиля или выпустить новую модификацию, чтобы оживить спрос.

"Но мы считаем, что это действительно будет тщетной попыткой", – отметил он.

Автомобили Tesla

Как писал УНИАН, автомобильный журналист сравнил все серийные модели Tesla и пришел к выводу, что по общему впечатлению лучшим представителем бренда остается Tesla Roadster, но по совокупности характеристик и коммерческому успеху первое место занимает Model Y.

Также мы сообщали, что Tesla всего за 46 дней демонтировала сборочную линию в Фримонте, где 14 лет выпускали Model S и Model X, что символизирует завершение важной эпохи для компании. Спрос на эти модели постепенно снизился из-за успеха более доступных Model 3 и Model Y, а также роста конкуренции, поэтому производство официально прекратили.

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