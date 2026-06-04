Стиральные машины LG имеют шесть скрытых недостатков: к чему следует готовиться покупателям

Популярная бытовая техника известного бренда может подвести в самый неожиданный момент.

Стиральные машины от южнокорейского гиганта LG традиционно имеют высокие рейтинги, однако даже лучшие модели не лишены серьезных недостатков, пишет SlashGear.

Опираясь на анализ отзывов пользователей, данные сервисных центров и тесты профильных экспертов, издание подготовило список недостатков.

Всего выделили 6 минусов.

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1. Одежда выходит мокрой, и машина имеет склонность к появлению неприятного запаха

Пользователи жалуются, что им приходится запускать дополнительные циклы отжима, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Кроме того, если вода остается в барабане, это провоцирует появление стойкого запаха плесени, который иногда въедается в вещи. По мнению других покупателей, машины также могут издавать резкий химический запах машинного масла.

2. Одежда получается недостаточно чистой

Самым большим недостатком техники является ее неспособность качественно постирать белье. Эксперты CNET во время тестирования популярной модели с верхней загрузкой заметили, что после стирки на вещах все равно оставались следы от пятен.

Обычные владельцы в своих отзывах тоже жалуются: вещи иногда выходят грязнее, чем были до загрузки, а на одеялах остаются заметные разводы.

3. Стиральные машины могут быть слишком "грубыми"

По свидетельствам разочарованных покупателей, приборы от LG часто не понимают слова "нежный" и безжалостно портят гардероб. Машины скручивают, растягивают и даже рвут ткань на куски. Это связывают с тем, что техника не набирает достаточного количества воды, из-за чего одежда сильно трется друг о друга и быстро изнашивается.

Низкие оценки за деликатность подтверждают и специалисты Consumer Reports.

4. Машины слишком шумные

По мнению экспертов, уровень шума многих моделей далек от идеала, что становится проблемой в зависимости от расположения техники в доме. Пользователи жалуются, что во время отжима устройство издает громкие удары, а барабан начинает сильно греметь, если внутрь положить больше одной большой вещи.

Сама компания списывает это на износ подшипников или несбалансированную нагрузку.

5. Обслуживание клиентов не помогает

Когда у владельцев возникают технические проблемы, они сталкиваются с неэффективной службой поддержки. Как говорится в материале, покупателям приходится часами висеть на телефонных линиях и общаться с кучей менеджеров, которые не могут разобраться в проблеме. Кроме того, сервисные центры иногда отправляют мастерам не те детали, что существенно тормозит процесс ремонта.

6. Проблемная и громоздкая гарантия

Последним неприятным сюрпризом для покупателей становится гарантийная политика бренда. Процесс выполнения гарантийных обязательств очень запутан и сложен. Ситуацию усугубляет и то, что наличие официальных запасных частей на рынке часто нестабильно, из-за чего ремонт техники, сломавшейся в первые месяцы работы, превращается в квест.

Ранее УНИАН писал о лучшем цикле в стиральной машине, во время которого одежда не потеряет цвет. После множества тестов с футболками разных цветов и материалов при различных температурах стирки и продолжительности циклов, ученые смогли вывести результат.

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