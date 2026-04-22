Спутник NASA снял в океане явление, от которого мурашки по коже: что это на самом деле (фото)

Яркое морское явление у островов Чатэм стало одновременно источником жизни и угрозой для китов.

Спутниковые снимки зафиксировали мощное цветение океана у побережья Новой Зеландии – яркое беловато-зеленое пятно в водах вокруг островов Чатем, которое видно даже из космоса, пишет Live Science.

Причиной явления стало массовое размножение фитопланктона, преимущественно кокколитофоров. Его подпитывает подводный рельеф – Чатемский хребет, который выносит на поверхность холодную, богатую питательными веществами воду. Это создает идеальные условия для взрывного роста морских микроорганизмов.

Ученые отмечают, что нынешнее цветение является одним из самых масштабных за последние десятилетия. Хотя явление выглядит эффектно, оно имеет двойственный характер: с одной стороны – это основа всей морской экосистемы, с другой – потенциальная угроза для крупных животных.

Этот район является одной из самых богатых зон биоразнообразия в океане: здесь обитают пингвины, альбатросы, тюлени, рыбы, омары, а также не менее 25 видов китов и дельфинов, включая косаток и кашалотов.

В то же время именно особенности рельефа делают эту зону опасной для китообразных. Животные могут терять ориентацию на мелководье и попадать в ловушку во время отлива. Массовые выбросы на берег здесь фиксируются регулярно – в 2022 году погибло почти 500 дельфинов.

Исторически регион уже испытывал экологические потери. На островах исчезли по меньшей мере восемь видов птиц, в частности уникальный пингвин Чатема, который не встречается больше нигде в мире.

