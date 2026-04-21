NASA из космоса увидело розовое 'сердце' в Аргентине: у его цвета совсем не романтическая причина

Внешний вид озера Салинас-Лас-Барранкас может резко меняться в зависимости от времени года.

Астронавт NASA на борту Международной космической станции сфотографировал Салинас-Лас-Барранкас, нежно-розовое соленое озеро в форме сердца в Аргентине, которое из космоса выглядит как конфетное сердечко. Однако, как пишет Ecoticias, настоящая сенсация в том, почему у озера такой цвет, и его происхождение совсем не романтическое.

Солончак Салинас-Лас-Барранкас расположен в аргентинской провинции Буэнос-Айрес и в самом широком месте простирается примерно на 10 километров. Он расположен в низкой впадине и собирает воду во время дождя, затем высыхает, оставляя после себя яркие соляные равнины.

Почему вода становится розовой?

В очень соленой воде микробы могут изменять цвет поверхности, вырабатывая пигменты, которые варьируются от красновато-коричневого до ярко-розового, в зависимости от того, какие организмы процветают.

Одним из наиболее известных факторов является Dunaliella salina, одноклеточная водоросль, которая переносит экстремальную соленость и может накапливать красные каротиноиды. Когда условия становятся еще более суровыми, солеустойчивые бактерии могут стать более заметными и способствовать усилению розового оттенка озера.

Озеро Салинас-Лас-Барранкас мелкое, поэтому его внешний вид может резко меняться в зависимости от времени года. После сильных дождей вода растекается по бассейну, а затем сильный солнечный свет ускоряет испарение, концентрируя соль и обнажая корку кристаллов.

Этот же ритм помогает объяснить, почему цвет нестабилен. Когда в озере больше воды, соленость падает, и микробный состав может меняться, а когда оно быстро высыхает, концентрация соли повышается, и могут доминировать другие организмы.

Дикая природа выживает

NASA отмечает, что по краям озера растут солеустойчивые растения, образуя тонкую зеленую кайму на фоне светлых отмелей. NASA также рассказывает о птицах, обитающих в этом районе, включая чилийских фламинго и находящегося под угрозой исчезновения желтого кардинала.

При этом окраска птиц также связана с химическим составом озера - фаминго получают свой розовый цвет от каротиноидных пигментов в своем рационе.

