Какую сушилку для одежды не стоит покупать: эксперты назвали худшие модели

Эксперты предупредили, что перед покупкой нужно хорошенько изучить характеристики, чтобы убедиться в высоком качестве машинки для сушки одежды.

Сушильные машинки - одно из тех технологических удобств, которые появились относительно недавно - им не более 100 лет.

Как пишет Slashgear, ряд крупных компаний производят в том числе и сушильные машины. Возможно, техника определенного производителя уже есть у вас дома и вы подумываете, чтобы купить и сушилку у него же.

Однако, в J.D. Power советуют не спешить. Там отметили, что сушилки от Samsung или LG лучше не покупать. Вместо них, внимание лучше обратить на General Electric (GE), которая является ведущим производителем сушилок для белья.

Видео дня

Отмечается, что GE десятилетиями является одним из лидеров американского рынка бытовой техники, даже если ее бренд не самый популярный у потребителей. Тем не менее, компания предлагает десятки различных моделей сушилок.

Это могут быть отдельно стоящие или устанавливаемые друг на друга сушилки, электрические или газовые, с верхней или фронтальной загрузкой. Часто одна и та же модель сушилки предлагается в электрическом или газовом варианте, что обеспечивает потребителю максимальную свободу выбора.

Цены на сушилки GE варьируются от $529 до $1399, что позволяет подобрать вариант, подходящий для большинства покупателей.

Указывается, что J.D. Power ранжирует сушилки на основе надежности. Это определяется путем опроса реальных владельцев сушилок для белья различных марок. Эти люди отвечают, были ли у них проблемы со своими сушилками. Затем J.D. Power использует эти данные и определяет, сколько проблем на 100 единиц у конкретной марки. Лучшая марка – та, у которой их меньше всего. GE занимает первое место с 45 единицами, за ней следует Whirlpool с 48 единицами.

Издание предупредило, что при всем этом бдительность терять не стоит и перед покупкой столь важной техники нужно хорошенько изучить характеристики, чтобы убедиться в ее высоком качестве.

Отдельно эксперты напомнили, что любая сушилка для одежды относится к категории бытовой техники, потребляющей огромное количество энергии.

Другие новости о бытовой технике

Вас также могут заинтересовать новости: