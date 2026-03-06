Теплая, горячая или холодная: в какой воде лучше всего стирать белые вещи

Оказывается, температура воды при стирке белых вещей играет одну из ключевых ролей.

Наверняка все знают, что светлые и темные вещи нужно стирать отдельно. Но не все задумываются о том, что температура воды тоже сильно влияет на результат. Как пишет Real Simple, неправильный режим может сделать белую одежду тусклой и сероватой, тогда как правильная температура помогает сохранить свежесть и яркость ткани.

При какой температура стирать белые вещи

Как пишет издание, чаще всего оптимальным вариантом является теплая вода. Обычно это примерно 32-43 °C.

Такая температура помогает моющему средству работать эффективнее и лучше удаляет кожный жир, остатки дезодоранта и повседневные загрязнения – именно они со временем делают белые вещи тусклыми.

Можно ли стирать белые вещи в горячей воде?

Горячая вода (около 54 °C и выше) подходит не всегда. Ее лучше применять для прочных тканей, например хлопка, а также для постельного белья и полотенец.

Однако слишком частая стирка в горячей воде может ослаблять волокна ткани и даже закреплять некоторые виды пятен.

Например, пятна крови нельзя стирать в горячей воде, иначе они могут закрепиться в ткани.

Также горячая вода не подходит для деликатных материалов – шелка, кружева и шерсти, поскольку может их повредить.

Когда лучше стирать в холодной воде - советы

Холодная вода больше подходит для деликатных тканей и вещей, которые могут садиться. Она помогает уменьшить износ и предотвращает выцветание.

В холодной воде также рекомендуют стирать темные вещи и спортивную одежду с эластичными волокнами.

Как сохранить белые вещи яркими - правила

Температура - лишь один из факторов. Чтобы белые вещи дольше выглядели свежими, нужно:

стирать белые вещи отдельно от цветных и темных;

не перегружать стиральную машину, чтобы вещи хорошо прополаскивались;

использовать качественное моющее средство;

не применять кондиционер для белья на белых вещах – он может оставлять пленку и уменьшать яркость;

периодически добавлять кислородный отбеливатель;

по возможности сушить белые вещи на солнце, поскольку естественный свет помогает осветлять ткань.

И главное правило - всегда проверять ярлык на одежде, где указаны рекомендуемые условия стирки.

