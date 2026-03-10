Собаки незаметно влияют на качество воздуха, которым люди дышат в доме, - исследование

В рамках исследования собаки с хозяевами находились в герметичной экспериментальной камере.

Ученые обнаружили, что большая домашняя собака может выделять углекислый газ в помещении примерно с такой же скоростью, как взрослый человек во время сидения, сообщает Earth.

Издание объясняет, что это открытие ставит домашних животных в один ряд с живыми источниками, которые незаметно влияют на воздух, которым люди дышат в своих домах.

В публикации рассказывается, что в герметичной экспериментальной камере воздух заметно менялся, когда собаки находились в помещении вместе со своими хозяевами.

Доктор Душан Личина из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) отслеживал эти изменения и документировал, как собаки изменяли баланс газов, частиц и микробов, находившихся в воздухе помещения.

Издание отметило, что сравнение четырех чихуахуа и трех собак крупных пород показало, что размер собаки влиял на то, что попадало в воздух и насколько сильно оно накапливалось.

"Эти контрасты показывают, что присутствие собаки может изменить воздух в помещении таким образом, который редко учитывается в стандартных моделях для домохозяйств", - говорится в статье.

По данным издания, углекислый газ и аммиак - резкий газ, который может раздражать дыхательные пути - повышались во время сеансов с собаками, причем самые крупные породы производили самые высокие уровни.

"Во время дыхания выделяется углекислый газ, а химические процессы в коже сопровождаются выделением небольшого количества аммиака в результате распада белков", - указывается в публикации.

Примечательно, что крупные собаки выделяли углекислый газ и аммиак в значительно больших количествах, чем чихуахуа, даже когда их владельцы сидели.

Издание объясняет, что в тесном помещении с плохой вентиляцией эти дополнительные газы могут быстро накапливаться, особенно когда несколько животных находятся в одном помещении.

При этом наиболее резкое увеличение количества частиц происходило во время игр с собаками и частых поглаживаний. Все потому, что во время встряхивания собаки шерсть и пыль падают на пол, а затем поднимаются в воздух.

Как показало исследование, обе группы собак выделяли больше частиц – размером от 1 нанометра до 10 микрометров (около 0,0004 дюйма) – чем люди, сидящие рядом.

"Поскольку эти более крупные частицы оседают быстрее, воздух может меняться каждую минуту, когда собаки стоят, чешутся или их гладят", - добавляет издание.

Установлено, что бактерии и грибки чаще всего появлялись у крупных собак и, согласно предположению ученых, они попадали с улицы.

"Длинная шерсть и широкие лапы могут переносить микробы внутри, а во время движения они высвобождаются в виде крошечных частиц, которые плавают в воздухе", - говорится в публикации.

Издание также рассказало, что по сравнению со взрослыми людьми, которые сидят, крупные собаки высвобождают примерно в два-четыре раза больше бактерий и грибков, переносимых по воздуху.

В то же время, собаки генерировали меньше побочных продуктов озона, чем люди.

"Количественно оценив влияние собак на воздух в помещении, мы можем создать более реалистичные модели качества воздуха в помещении и уровня его загрязнения, а также лучше информировать о стратегиях вентиляции, не обвиняя домашних животных и не отговаривая людей от их содержания", - рассказал Личина.

