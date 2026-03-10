Собаки незаметно влияют на качество воздуха, которым люди дышат в доме, - исследование

Ученые обнаружили, что большая домашняя собака может выделять углекислый газ в помещении примерно с такой же скоростью, как взрослый человек во время сидения, сообщает Earth.
Издание объясняет, что это открытие ставит домашних животных в один ряд с живыми источниками, которые незаметно влияют на воздух, которым люди дышат в своих домах.
В публикации рассказывается, что в герметичной экспериментальной камере воздух заметно менялся, когда собаки находились в помещении вместе со своими хозяевами.
Доктор Душан Личина из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) отслеживал эти изменения и документировал, как собаки изменяли баланс газов, частиц и микробов, находившихся в воздухе помещения.
Издание отметило, что сравнение четырех чихуахуа и трех собак крупных пород показало, что размер собаки влиял на то, что попадало в воздух и насколько сильно оно накапливалось.
"Эти контрасты показывают, что присутствие собаки может изменить воздух в помещении таким образом, который редко учитывается в стандартных моделях для домохозяйств", - говорится в статье.
По данным издания, углекислый газ и аммиак - резкий газ, который может раздражать дыхательные пути - повышались во время сеансов с собаками, причем самые крупные породы производили самые высокие уровни.
"Во время дыхания выделяется углекислый газ, а химические процессы в коже сопровождаются выделением небольшого количества аммиака в результате распада белков", - указывается в публикации.
Примечательно, что крупные собаки выделяли углекислый газ и аммиак в значительно больших количествах, чем чихуахуа, даже когда их владельцы сидели.
Издание объясняет, что в тесном помещении с плохой вентиляцией эти дополнительные газы могут быстро накапливаться, особенно когда несколько животных находятся в одном помещении.
При этом наиболее резкое увеличение количества частиц происходило во время игр с собаками и частых поглаживаний. Все потому, что во время встряхивания собаки шерсть и пыль падают на пол, а затем поднимаются в воздух.
Как показало исследование, обе группы собак выделяли больше частиц – размером от 1 нанометра до 10 микрометров (около 0,0004 дюйма) – чем люди, сидящие рядом.
"Поскольку эти более крупные частицы оседают быстрее, воздух может меняться каждую минуту, когда собаки стоят, чешутся или их гладят", - добавляет издание.
Установлено, что бактерии и грибки чаще всего появлялись у крупных собак и, согласно предположению ученых, они попадали с улицы.
"Длинная шерсть и широкие лапы могут переносить микробы внутри, а во время движения они высвобождаются в виде крошечных частиц, которые плавают в воздухе", - говорится в публикации.
Издание также рассказало, что по сравнению со взрослыми людьми, которые сидят, крупные собаки высвобождают примерно в два-четыре раза больше бактерий и грибков, переносимых по воздуху.
В то же время, собаки генерировали меньше побочных продуктов озона, чем люди.
"Количественно оценив влияние собак на воздух в помещении, мы можем создать более реалистичные модели качества воздуха в помещении и уровня его загрязнения, а также лучше информировать о стратегиях вентиляции, не обвиняя домашних животных и не отговаривая людей от их содержания", - рассказал Личина.
