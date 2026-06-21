В Тернопольской области заметили уникальный автомобиль 'Горинь' 1980-х годов (фото)

При разработке автомобиля его создатель вдохновлялся дизайном концепт-кара BMW Turbo.

Умелец из города Збараж в Тернопольской области более четырех десятилетий назад построил автомобиль "Горинь", который до сих пор остается на ходу. Этот автомобиль получил кузов стеклопластика и двери типа "крыло чайки". Об этом рассказал автоблогер Roma Urraco.

Отмечается, что этот автомобиль построил житель Збаража Ярослав Цимбровский. Работа над автомобилем началась в 1980 году и продолжалась до середины 1980-х.

Цимбровский рассказал, что при разработке автомобиля он вдохновлялся дизайном концепт-кара BMW Turbo, который был показан публике в 1972 году. Оба автомобиля имеют схожие черты, включая выдвижные фары и двери типа "крыло чайки".

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Автомобиль основан на пространственной металлической раме, на которую Цимбровский установил кузовные панели из стеклопластика. Интересно то, что автомобиль даже получил небольшой люк в крыше.

Максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/ч. Цимбровский рассказал, что он вместе со своей женой объехал на "Горине" почти половину Европы, и машина ни разу их не подвела.

Мужчина поделился, что часть деталей для модели "Горинь" была взята от серийных моделей, включая лобовое стекло от ГАЗ-24 "Волга" и двигатель от "Москвича-412". Автомобиль имеет спортивный силуэт, но Цимбровский постарался сделать его максимально практичным.

Блогер отметил, что Цимбровскому для получения разрешения на использование автомобиля на дорогах общего пользования пришлось пройти официальную процедуру согласования. Для этого потребовались технические расчеты прочности конструкции, документы на использованные агрегаты и испытания готового транспортного средства.

В итоге автомобиль успешно прошел все испытания и получил государственные номерные знаки. Впоследствии автомобиль остался в собственности семьи.

Кроме того, автомобиль сохранился до наших дней в рабочем состоянии. Сейчас планируется обновление отдельных узлов автомобиля.

Американец создал суперкар из дерева

Ранее Джо Хармон из Северной Каролины создал необычный суперкар, который почти полностью изготовлен из дерева. Автомобиль получил название Splinter.

Splinter является настоящим автомобилем, который, по словам Хармона, способен развивать скорость до 322 км/ч. Суперкар весит всего 1134 кг и оснащен двигателем Cadillac Northstar V8.

В конструкции использовано 20 различных пород дерева. Например, кузов изготовлен из вишни, а шасси и подвеска – из клена, дуба, гикори и ясеня.

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