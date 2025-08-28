Избыток амбиций, как и полная незаинтересованность в работе - одинаково не нравятся рекрутерам, говорят эксперты.

Собеседование - ключевой этап отбора кандидатов на работу для большинства вакансий на рынке труда. Иногда даже потенциально очень хорошие кандидаты проваливаются, допуская некоторые неочевидные ошибки. Об этом на страницах CNBC пишет профессор Бизнес-школы Стерна при Нью-Йоркском университете Сьюзи Уелч.

Она в частности вспомнила, что как-то учила студента, который был чрезвычайно сообразительным, ловким, искренним и явно трудолюбивым, но умудрялся проваливаться на всех собеседованиях. В конце концов Сьюзи решила провести с ним пробное интервью и быстро обнаружила проблему.

"Когда я спросила классику: "Каковы ваши долгосрочные карьерные цели?", он улыбнулся и сказал мне, что хочет однажды начать собственный бизнес", - вспоминает она.

Как объяснила Сьюзи Уэлч, последнее, что хочет услышать работодатель от работника - что тот собирается уйти при первой же возможности. Особенно, если речь идет о молодом специалисте, которому не хватает опыта и которого придется доучивать в процессе работы. Конечно, работодатель хочет, чтобы его инвестиции в развитие новичка окупились, а не стали пустой тратой времени и денег.

Еще одна "красная тряпка" для рекрутеров - это заявления кандидата о том, насколько для него важно личное время и личное пространство.

"Да, мы все стремимся к балансу [между работой и личной жизнью]. Но если вы скажете, что это ваш главный приоритет, вы мгновенно дисквалифицируете себя, по крайней мере в глазах многих менеджеров по найму", - пишет Сьюзи Уэлч.

Ну, и наконец третья причина, по которой большинство рекрутеров могут вам отказать - это признание в том, что вас уволили в рамках сокращения штата компании.

Хотя вам может казаться, что сокращение - это неплохая причина, ведь вы теряете работу не из-за своей некомпетентности, а из-за проблем самого работодателя. Но на самом деле хороших работников всегда стараются удержать в компании даже в сложные времена. Поэтому если вы попали под сокращение - это означает, что вы показали себя довольно посредственным специалистом.

