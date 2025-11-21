Ваш ответ должен показать, как ваши цели и опыт соответствуют вашей должности.

Чтобы выделиться на современном рынке труда, крайне важно быть на шаг впереди других кандидатов, и это касается не только резюме, но и готовности отвечать на каверзные вопросы на собеседовании.

Как пишет CNBC, по словам основательницы карьерного коучинга Self Made Millennial Мадлен Манн, один из самых неудобных вопросов на собеседовании, который часто ставит соискателей в тупик, звучит так: "Где вы видите себя через пять лет?".

Это "довольно неразрешимый вопрос", — говорит Манн, отмечая, что часто этот вопрос становится причиной отказа для многих соискателей.

Как не надо отвечать на этот вопрос

По словам Манн, с точки зрения менеджера по найму, цель этого вопроса — выяснить, искренне ли кандидаты заинтересованы в работе и соответствует ли она их карьерным амбициям.

Многие соискатели непреднамеренно "доказывают, что эта должность не входит в их траекторию", рассказывая о целях на будущее, которые не имеют к ней никакого отношения, говорит Манн.

"Они говорят что-то вроде: "Я надеюсь открыть свой бизнес через пять лет" или "Я надеюсь выйти замуж через пять лет", — говорит она. Ответы, сосредоточенные на предпринимательстве или личных достижениях, могут "создать впечатление, что этот человек может быть потенциальным кандидатом на побег", — говорит Манн.

По словам Манн, компании стремятся нанимать сотрудников, которые будут работать долго, а не тех, кто уже планирует свой уход.

И наконец, не говорите интервьюеру: "Я хочу получить вашу работу через пять лет", — советует Манн, — это покажется высокомерным и нереалистичным.

Что сказать вместо этого

Манн рекомендует сосредоточиться на ощутимых карьерных результатах, а не на должностях или повышениях. Она рекомендует переформулировать вопрос так: "Чем эта должность способствует моему развитию?".

Вместо того, чтобы говорить: "Я ожидаю, что через пять лет стану директором этого отдела", кандидатам следует сосредоточиться на шагах, которые они предпримут для достижения этой цели, советует она.

"Возможно, я бы сказала: "Я хотела бы получить больше прямых подчиненных", или "Я хотела бы работать с более крупными клиентами, и я хотела бы стать экспертом, к которому обращаются в организации", или "Я хотела бы выступать на более широких сценах"", — говорит она.

"Вместо того, чтобы просто сказать: "Я стремлюсь к должности", вы говорите: "Я стремлюсь к результатам, которые принесут пользу бизнесу"", — объясняет она.

