Почему сейчас вам полезнее побыть одиноким: 3 кричащих признака

Одиночество может быть более здоровым выбором.

Американский психолог Марк Треверс назвал признаки того, что вам сейчас лучше побыть одиноким. В своей статье для Forbes он подчеркнул, что для многих людей стремление к отношениям связано не столько с любовью, сколько с тревогой, с социальным давлением и страхом быть брошенным.

"Именно такие люди чаще "довольствуются" отношениями, пытаясь избежать одиночества, и часто оказываются в отношениях с плохими границами", - отметил Треверс.

По его словам, в 2023 году психолог Белла ДеПауло бросила вызов представлениям об одиночестве, проведя исследование. Она пришла к выводу, что разрыв в уровне счастья между одинокими и состоящими в отношениях людьми гораздо меньше, чем предполагает популярная культура.

Видео дня

При этом Треверс перечислил три признака того, что побыть одиноким сейчас для вас может быть более честным и, в конечном итоге, более здоровым выбором:

Когда вы одиноки, вас тянет к партнерам, а не к партнерству. Если вы постоянно чувствуете прилив энергии от новых знакомств и необъяснимую апатию, как только они становятся стабильными, честный вопрос не в том, "почему я не могу найти подходящего человека?", а в том, "что я на самом деле ищу?". Этот вопрос стоит глубоко обдумать и, если необходимо, неоднократно, прежде чем просить кого-либо другого дать вам ответ.

Ваше самосознание связано с вашим семейным положением, и замирает, когда вы одиноки. Исследования о самооценке показывают, что люди, которые полагаются на романтические отношения для ощущения собственной ценности, чаще подавляют свои собственные потребности в отношениях и чаще остаются в неудовлетворительных отношениях. В конечном итоге они также менее удовлетворены, даже когда кажется, что всё идёт хорошо. И если вы замечаете, что ваше базовое ощущение себя существенно меняется в зависимости от того, находитесь ли вы в отношениях с кем-то, это не повод искать кого-то быстрее. Это признак того, что более ценный проект ждёт вашего полного внимания.

У вас есть закономерность, которую вы ещё не успели проанализировать, будучи одинокими достаточно долго. Вы можете рассматривать закономерность только со стороны, и одиночество, несмотря на все его неудобства, предоставляет именно такую точку зрения. Исследования показывают, что ясность самооценки часто снижается сразу после расставания, но, как правило, восстанавливается, когда люди проводят время, размышляя о себе и перестраивая свою самоидентичность, а не сразу вступая в новые отношения. Более высокая ясность самооценки после такого периода самоанализа связана с лучшей психологической адаптацией после расставания.

"Исследования, посвященные жизни в одиночестве, не отрицают любовь. Они доказывают наличие условий, которые делают любовь устойчивой. И иногда эти условия лучше всего создаются в одиночестве, до того, как в вашей жизни появится кто-то еще", - констатировал психолог.

Напомним, ранее доктор философии рассказал, о чем люди сожалеют перед смертью.

Вас также могут заинтересовать новости: