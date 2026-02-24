ОКР может разрушить ваши отношения: как его вовремя распознать

ОКР не допускает обычных человеческих ошибок и преувеличивает мелочи.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может существенно влиять не только на повседневную жизнь, но и на романтические отношения.

По словам психолога Карен Кассидей, существует отдельная форма этого расстройства - так называемое romance-related OCD (ROCD), которое заставляет человека постоянно сомневаться в своем партнере и собственных чувствах. Специалист отмечает, что люди с таким типом ОКР часто зацикливаются на мысли: "А вдруг это не тот человек?". Эти сомнения могут становиться навязчивыми и приводить к постоянным разрывам с последующим воссоединением.

Одним из ключевых признаков ROCD является фокус не на реальных событиях, а на воображаемых сценариях. Человек начинает строить тревожные "что если?". Например, что если партнер в будущем подведет вас или окажется "не тем". Такие мысли не основаны на фактах, а только усиливают тревогу.

Видео дня

Также ОКР заставляет преувеличивать значение мелочей. Незначительные ситуации, такие как отсутствие сообщения или усталость партнера, могут интерпретироваться как серьезные проблемы в отношениях. В результате обычные человеческие ошибки воспринимаются как признаки "плохого" партнера или неправильного выбора.

Еще одна характерная черта - стремление к идеальности. Человек не может принять естественные недостатки партнера или временные трудности в отношениях, ведь ОКР подталкивает к мысли, что любовь должна быть безупречной.

Кроме этого, расстройство часто провоцирует постоянный поиск подтверждений. Человек может снова и снова расспрашивать партнера о его чувствах, анализировать ситуации или обращаться к другим за советом, пытаясь получить уверенность:

"ОКР заставляет вас искать успокоения, расспрашивая своего партнера о его намерениях - что он на самом деле имел в виду или что он может сделать в будущем".

Психолог подчеркивает, что навязчивые сомнения без реальных оснований могут нанести вред вашим отношениям, поэтому стоит обратиться к психотерапевту, который работает с ОКР, в частности использует методы когнитивно-поведенческой терапии или экспозиции с предупреждением реакции. Это поможет выйти из цикла навязчивых мыслей и восстановить здоровое восприятие отношений.

Ранее семейный терапевт Кортни С. Бейти дала важный совет людям, которые находятся в поиске отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: