Большинство делает это неправильно: эксперты объяснили, как часто нужно стирать полотенца

Влага создает благоприятные условия для размножения бактерий и появления плесени, даже если с виду полотенце выглядит чистым.

Многие люди задаются вопросом, как часто нужно стирать полотенца и стоит ли отправлять их в стиральную машину после каждого использования. Специалисты отмечают, что универсального правила не существует, ведь все зависит от условий использования и хранения полотенца, пишет издание Southern Living.

По словам экспертов, банное полотенце можно использовать примерно 3–4 раза, если после каждого использования оно полностью высыхает. В некоторых случаях этот срок может быть больше, однако ключевым фактором остается качественная сушка ткани между использованием.

В то же время полотенца, которые часто остаются влажными, лежат на полу или соприкасаются с шерстью домашних животных, желательно стирать чаще. Влага создает благоприятные условия для размножения бактерий и появления плесени, даже если снаружи полотенце выглядит чистым.

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Эксперты также советуют обращать внимание на индивидуальные обстоятельства. Например, после тренировок или сильного потоотделения полотенца лучше стирать чаще. Также это актуально для людей с чувствительной кожей или аллергиями.

Особое внимание стоит уделять полотенцам для рук. Из-за постоянного контакта с руками они быстрее накапливают загрязнения, поэтому их рекомендуют менять каждые один-два дня, особенно если ванной комнатой пользуются несколько человек.

Секреты качественной стирки полотенец

Специалисты отмечают: если полотенце начало издавать затхлый или неприятный запах, его следует постирать немедленно. Для устранения запаха и скопившихся бактерий рекомендуется использовать горячую воду и добавлять во время стирки стакан белого уксуса. Это поможет освежить ткань и избавиться от остатков влаги и загрязнений.

Эксперты объяснили, почему даже самые яркие белые полотенца могут терять свой первоначальный вид и приобретать желтоватый или сероватый оттенок, а также почему это происходит и как помочь текстилю дольше оставаться белоснежным. Причина заключается не только в светлом оттенке ткани, на котором хорошо заметны любые следы использования, но и в свойствах самих полотенец.

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