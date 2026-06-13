Бумажные полотенца не так универсальны, как кажется: 4 ситуации, в которых их не следует использовать

В некоторых случаях бумажное полотенце может принести больше вреда, чем пользы.

Бумажные полотенца есть практически в каждом доме. Для многих они стали таким же базовым предметом быта, как губка для мытья посуды или жидкое мыло. Однако существуют ситуации, в которых их не стоит использовать, хотя очень многие люди все равно это делают, обращает внимание nlc.hu

Как пишет издание, главное преимущество бумажных полотенец – их способность хорошо впитывать влагу. Они идеально подходят для устранения мелких кухонных "аварий", уборки пролитых жидкостей или быстрой протирки кухонной поверхности. Это практичное средство, но только тогда, когда его используют в соответствующих ситуациях. В статье подчеркнули, что бумажное полотенце не является универсальным средством для чистки.

"Одной из самых распространенных ошибок является протирание оконного стекла бумажными полотенцами. На самом деле они оставляют после себя мелкие волокна, которые хорошо заметны на свету. Кроме того, бумага легко размокает от влаги, из-за чего на стекле могут оставаться полосы и пятна", – говорится в статье.

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Отмечается, что не менее проблематично вытирать бумажным полотенцем очки. Волокна бумаги гораздо грубее, чем кажется на первый взгляд, и со временем могут вызывать микроповреждения на поверхности линз.

Многие люди также используют бумажные полотенца для очистки экранов электронных устройств, но этого также стоит избегать. Бумага может поцарапать чувствительное покрытие современных дисплеев, предупредили в издании.

Не подходят бумажные полотенца и для протирания кузова автомобиля. Они не способны эффективно улавливать частицы пыли, а вместо этого растягивают их по поверхности. В результате на лакокрасочном покрытии могут появиться мелкие царапины.

Что использовать вместо бумажных полотенец

В статье предлагают обратить внимание на салфетки из микрофибры. Их главное преимущество заключается в том, что они многоразовые. Такие салфетки можно просто постирать и использовать снова, что помогает сократить расход бумаги и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

"Благодаря особой структуре материала салфетки из микрофибры работают эффективнее, чем бумажные или хлопковые аналоги. Увеличенная площадь поверхности волокон позволяет им удерживать больше воды, чем обычная тряпка или губка, поэтому они значительно лучше впитывают влагу", – говорится в материале.

В издании добавили, что еще одно преимущество микрофибры заключается в том, что она не просто размазывает пыль, грязь и бактерии по поверхности, а буквально "захватывает" их. Именно поэтому для эффективной уборки или даже дезинфекции не всегда нужны специальные моющие средства или химикаты.

Ранее УНИАН писал, что люди все чаще отказываются от туалетной бумаги. Поэтому рынок реагирует инновационными решениями – бумагой из бамбука в экологичной упаковке и устройствами типа биде, которые можно легко установить дома.

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