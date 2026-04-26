Почему 90% людей - правши: объяснение биолога

Предпосылки этой асимметрии формировались на протяжении десятков миллионов лет.

Около 90% людей в мире – правши, и эта особенность характерна для всех культур на всех континентах. Она имеет глубокие эволюционные корни и сформировалась под влиянием сразу нескольких факторов – от развития мозга до социального поведения. Об этом для Forbes пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс.

По его словам, преимущество одной руки над другой описывает научный термин "мануальная латерализация", и эта особенность присуща не только людям. Многие позвоночные и даже некоторые беспозвоночные имеют индивидуальные предпочтения в отношении конечностей.

Однако людей отличает преимущество на уровне всей популяции – почти в каждом обществе около 90% людей являются правшами. У других же видов, пишет биолог, предпочтения распределяются примерно поровну – 50 на 50. Он предположил: очевидно, в эволюции человека произошло что-то важное, что "склонило" всю популяцию в одну сторону.

Первые подсказки, утверждает Треверс, дают археологические находки, описанные в научном исследовании. Согласно ему, создатели олдувайских каменных орудий – древнейших известных инструментов, которым около 2,6 миллиона лет, – преимущественно были правшами:

"Это замечательное открытие, поскольку оно означает, что до появления Homo sapiens, до полного расцвета Homo erectus, гоминиды уже демонстрировали ту же склонность, которая есть у нас сегодня".

Как отметил ученый, еще более показательны данные о неандертальцах. Царапины на их передних зубах, оставленные каменными орудиями во время работы, имеют характерное направление слева направо – именно такое, какое создает правша.

Он добавил, что такие следы находили даже на зубах детей в возрасте 6–8 лет: это свидетельствует о том, что доминирование руки формируется рано и имеет сильную биологическую основу.

Исследование эволюции мозга приматов показало, что нейронные предпосылки этой асимметрии формировались десятки миллионов лет. В частности, ключевые изменения во взаимодействии лобных долей и мозжечка возникли около 30 миллионов лет назад у предков человекообразных обезьян, а еще одна перестройка произошла примерно 10 миллионов лет назад. К моменту появления рода Homo-Pan мозг уже был подготовлен к асимметрии.

4 основных объяснения, почему почти все люди – правши

Треверс заметил: то, что праворукость является древней и универсальной, не отвечает на главный вопрос: почему именно правая рука? Он привел четыре основные гипотезы и предположил, что все они, вероятно, частично верны.

1. Гипотеза использования инструментов. Точные действия, такие как обработка камня или изготовление орудий, требуют асимметрии: одна рука должна выполнять тонкую работу, другая – стабилизировать. Эволюция могла отдать предпочтение тем, у кого такая координация была более эффективной, и со временем праворукость стала доминировать.

2. Гипотеза коммуникативных жестов. У людей речь преимущественно контролируется левым полушарием мозга, которое управляет правой стороной тела. Развитие речи и жестов могло усилить связь между левым полушарием и правой рукой.

3. Гипотеза иерархического действия. Сложные последовательные действия, например приготовление пищи, строительство, ритуалы, требуют "планирования". Считается, что левое полушарие лучше справляется с такой организацией, что опять же усиливает роль правой руки.

4. Социальное обучение. Люди многому учатся путем подражания. Легче повторять действия, когда учитель и ученик пользуются одной и той же рукой. В обществе, где большинство правшей, это еще больше закрепляет такую тенденцию.

По мнению Треверса, ни одна из этих гипотез не является самодостаточной, но вместе они показывают, что праворукость стала результатом сочетания биомеханики, работы мозга, когнитивных процессов и социальных факторов.

Левши и амбидекстры

Если бы леворукость была эволюционно невыгодной, она бы исчезла вообще, пишет автор, но этого не произошло: примерно 10% людей являются левшами, и эта цифра почти не меняется на протяжении тысячелетий.

По словам ученого, наиболее вероятным объяснением этого явления является так называемый эффект редкости. Мол, в ситуациях прямой конкуренции, например в бою или спорте, левши получают преимущество, потому что большинство людей привыкли к правшам.

Еще более редкими являются амбидекстры – люди, которые одинаково хорошо пользуются обеими руками. При этом Треверс подчеркивает, что важно отличать настоящую амбидекстрию от умения многих людей использовать разные руки для разных задач, что довольно распространено. У настоящих амбидекстров обе руки одинаково ловкие во всем, и такое встречается примерно у 0,1% людей, отметил он.

Ученый объяснил, что исследования мозга таких людей показывают более слабую "специализацию" полушарий, но зато лучшее соединение между ними. Это означает, что мозг компенсирует отсутствие доминирования более широкой коммуникацией между полушариями.

Впрочем, говорит Треверс, не всегда это преимущество: некоторые исследования показали, что дети-амбидекстры чаще испытывают трудности с обучением и концентрацией. Это свидетельствует о том, что асимметрия мозга обычно является преимуществом, а не недостатком.

"Доминирующая рука – это продукт эволюционной истории, которая складывалась 30 миллионов лет. Она записана в вашем геноме, сформирована полушарием, которое также дает вам речь, и подкреплена каждым учителем-правшой, который когда-либо вам что-то показывал. В буквальном смысле – это одна из древнейших черт, которую вы унаследовали", – подытожил биолог.

Ранее УНИАН писал, почему переучивали левшей в СССР. Согласно историческим сведениям, такого рода исправления начались в XIX веке из-за исследований некоторых ученых. Они выдвинули гипотезу, что у людей, пишущих левой рукой, может развиться деменция. Позже оказалось, что это не так – более того, подобная практика привела к негативным результатам. Одновременно с этим выяснилось, почему левшей нельзя переучивать: ребенок, вынужденный писать другой рукой, испытывал неудобства, из-за этого начинал нервничать и заикаться.

О том, чем плохо переучивание левшей, не задумывались не только на территории СССР – так поступали во всем мире. Главный аргумент – человеку с активной именно правой рукой будет проще жить, ведь большинство приспособлений в быту предназначены для правшей.

