Секрет F-22: почему самый страшный истребитель США не садится на авианосцы

F-22 Raptor создан для ВВС США и не выдерживает нагрузок и условий авианосной службы.

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln (CVN-72) несет одно из самых мощных авиакрыльев в мире – до 90 самолетов и вертолетов, в частности истребители F/A-18 Super Hornet и малозаметные F-35C Lightning II. В то же время в составе палубной авиации никогда не было F-22 Raptor, несмотря на его статус одного из лучших истребителей в мире, пишет Wionews.

Причина – в конструктивных и эксплуатационных ограничениях самолета.

F-22 Raptor создавался исключительно для ВВС США как наземный истребитель для завоевания преимущества в воздухе. Его планер и шасси не рассчитаны на экстремальные нагрузки авианосных операций – катапультные запуски и жесткие посадки с торможением тросами. Посадка на палубу фактически является "контролируемым падением", которое требует значительно усиленной конструкции.

Видео дня

Хотя F-22 имеет хвостовой крюк, он предназначен только для аварийных остановок на взлетно-посадочной полосе, а не для регулярного использования на авианосцах. В отличие от него, палубные истребители имеют специально укрепленные системы для многократных арестованных посадок.

Отдельной проблемой является стелс-покрытие F-22. Оно крайне чувствительно к агрессивной морской среде – соленой воде, влаге и ветру. Поддерживать малозаметность Raptor сложно даже на сухопутных базах, а на палубе авианосца это стало бы чрезмерно дорогостоящим и технически рискованным.

Также F-22 не совместим с авианосными катапультами: его носовая стойка не рассчитана на резкое ускорение, необходимое для взлета с палубы.

В 1990-х годах рассматривался проект F-22N Sea Raptor – морской версии истребителя с измененными крыльями. Однако ВМС США отказались от идеи из-за высокой стоимости и риска потери ключевых характеристик самолета.

Вместо этого флот сделал ставку на F-35C Lightning II – специально адаптированный палубный истребитель с большими крыльями и усиленным шасси. Именно он стал основным малозаметным самолетом для авианосцев, тогда как F-22 так и остался "воздушным хищником" сугубо наземного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: