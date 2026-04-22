Если у вас есть кошка, то вы знаете наверняка: стоит закрыть дверь в ванную или туалет - и с той стороны уже слышится настойчивое царапанье. Пушистые питомцы буквально не дают побыть в одиночестве, и такое их поведение порою сильно озадачивает. На самом деле за ним стоят вполне конкретные причины - и с точки зрения кота они очень уважительные. Рассказываем, почему кот ходит с вами в ванную и туалет.
Есть по крайней мере семь объяснений, что значит, когда кошки приходят с вами в ванную или туалет. Надо сказать, некоторые причины этой странной кошачьей привычки - неожиданно трогательные.
- Любопытство
Кошки по своей природе - невероятно любопытные, иной раз до такой степени, что могут попасть в беду. И любая закрытая дверь - в ванную или туалет - для них равносильна вызову.
Что происходит там, где их нет? И почему их нет там, где что-то происходит? Звук душа, шуршащая занавеска, рулон туалетной бумаги – для кошки это настоящий аттракцион. Плюс ко всему, когда вы находитесь в замкнутом пространстве (туалете), и вас ничто не отвлекает, то можно воспользоваться моментом и получить порцию внимания и ласки.
- Привязанность
Кошки - намного социальнее, чем о них думают. Они привязываются к хозяину и воспринимают его как члена своей "стаи".
Поэтому даже ваш поход в туалет или ванную - это временное расставание, которое некоторые питомцы переживают болезненно. Поэтому они просто идут следом, чтобы ни на миг не потерять вас из виду. Вот сколько раз вы будете вставать ночью в туалет - столько раз будет вместе с вами вставать и ваш кот.
- Инстинкт защиты
В природе момент, когда животные справляют нужду - это самый уязвимый. И так, как мы уже выяснили, что вы - часть кошачьей "стаи", то кошка в буквальном смысле приходит в туалет вас охранять. Просто будет сидеть у двери и зорко следить за обстановкой.
- Территориальность
Еще одна причина, почему коты приходят в ванную - потому что это на самом деле их ванная, а не ваша. Кошка считает весь дом своей территорией, поэтому ей важно контролировать каждый ее уголок. Если же вы закрываете дверь, то нарушаете ее право на полный контроль над пространством.
- Скука
Если ты целыми днями спишь, иногда смотришь в окно, то это, конечно, надоедает. Но когда домой приходит человек, то жизнь становится немного интересней. Когда же твой человек идет в душ, то занавески, полотенца и мочалки превращаются в игровой рай. Как такое можно пропустить?
- Привычка
Если вы раз позволяете кошке зайти в душ или туалет, то почему она не может зайти и во второй раз? Это вполне может превратиться в устойчивый ритуал.
Кошки - существа привычки, и если они усваивают сценарий, то будут повторять его снова и снова. И не спрашивайте потом, почему кот ходит со мной в душ (или туалет) - сами ведь разрешили.
- Стресс
Иногда наши питомцы испытывают стресс, о котором мы можем не догадываться. Например, в доме появились незнакомые люди, началась перестановка, громкие звуки - все это может вызвать у кошки тревогу. В такие моменты она не отходит от хозяина ни на шаг. Если же вы временно исчезаете за любой дверью, то это вызывает панику. Поэтому кошка просто следует за вами в поисках ощущения безопасности.
Разрешать кошке ходить с вами в туалет или ванную - личное дело каждого. Если вас это не смущает, то почему бы и нет. Но в таком случае вы должны побеспокоиться о том, чтобы из-за своего любопытства кошка не нырнула в ванную и не упала в унитаз.
