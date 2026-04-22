Оказывается, есть аж семь причин, почему кошка сидит с тобой в туалете и вместе с тобой "принимает" душ.

Если у вас есть кошка, то вы знаете наверняка: стоит закрыть дверь в ванную или туалет - и с той стороны уже слышится настойчивое царапанье. Пушистые питомцы буквально не дают побыть в одиночестве, и такое их поведение порою сильно озадачивает. На самом деле за ним стоят вполне конкретные причины - и с точки зрения кота они очень уважительные. Рассказываем, почему кот ходит с вами в ванную и туалет.

Почему кошка сидит с тобой в туалете и приходит в ванную

Есть по крайней мере семь объяснений, что значит, когда кошки приходят с вами в ванную или туалет. Надо сказать, некоторые причины этой странной кошачьей привычки - неожиданно трогательные.

Любопытство

Кошки по своей природе - невероятно любопытные, иной раз до такой степени, что могут попасть в беду. И любая закрытая дверь - в ванную или туалет - для них равносильна вызову.

Что происходит там, где их нет? И почему их нет там, где что-то происходит? Звук душа, шуршащая занавеска, рулон туалетной бумаги – для кошки это настоящий аттракцион. Плюс ко всему, когда вы находитесь в замкнутом пространстве (туалете), и вас ничто не отвлекает, то можно воспользоваться моментом и получить порцию внимания и ласки.

Привязанность

Кошки - намного социальнее, чем о них думают. Они привязываются к хозяину и воспринимают его как члена своей "стаи".

Поэтому даже ваш поход в туалет или ванную - это временное расставание, которое некоторые питомцы переживают болезненно. Поэтому они просто идут следом, чтобы ни на миг не потерять вас из виду. Вот сколько раз вы будете вставать ночью в туалет - столько раз будет вместе с вами вставать и ваш кот.

Инстинкт защиты

В природе момент, когда животные справляют нужду - это самый уязвимый. И так, как мы уже выяснили, что вы - часть кошачьей "стаи", то кошка в буквальном смысле приходит в туалет вас охранять. Просто будет сидеть у двери и зорко следить за обстановкой.

Территориальность

Еще одна причина, почему коты приходят в ванную - потому что это на самом деле их ванная, а не ваша. Кошка считает весь дом своей территорией, поэтому ей важно контролировать каждый ее уголок. Если же вы закрываете дверь, то нарушаете ее право на полный контроль над пространством.

Скука

Если ты целыми днями спишь, иногда смотришь в окно, то это, конечно, надоедает. Но когда домой приходит человек, то жизнь становится немного интересней. Когда же твой человек идет в душ, то занавески, полотенца и мочалки превращаются в игровой рай. Как такое можно пропустить?

Привычка

Если вы раз позволяете кошке зайти в душ или туалет, то почему она не может зайти и во второй раз? Это вполне может превратиться в устойчивый ритуал.

Кошки - существа привычки, и если они усваивают сценарий, то будут повторять его снова и снова. И не спрашивайте потом, почему кот ходит со мной в душ (или туалет) - сами ведь разрешили.

Стресс

Иногда наши питомцы испытывают стресс, о котором мы можем не догадываться. Например, в доме появились незнакомые люди, началась перестановка, громкие звуки - все это может вызвать у кошки тревогу. В такие моменты она не отходит от хозяина ни на шаг. Если же вы временно исчезаете за любой дверью, то это вызывает панику. Поэтому кошка просто следует за вами в поисках ощущения безопасности.

Разрешать кошке ходить с вами в туалет или ванную - личное дело каждого. Если вас это не смущает, то почему бы и нет. Но в таком случае вы должны побеспокоиться о том, чтобы из-за своего любопытства кошка не нырнула в ванную и не упала в унитаз.

Ранее мы рассказывали, как кошки выбирают, с кем спать - по какому принципу они это делают.

Вас также могут заинтересовать новости: