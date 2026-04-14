Кошки выбирают, где и с кем спать, опираясь не только на врожденные инстинкты, но и на влияние других животных, ваш запах и уровень спокойствия.

Домашние кошки спят в среднем 12–18 часов в сутки, и с возрастом это время может увеличиваться. При этом то, как они спят, где именно и с кем, часто говорит об их настроении, уровне комфорта и общем самочувствии.

Эксперты из интернет-ресурса Cats.com объяснили, как кошки выбирают, с кем спать, и что это говорит об их отношении к человеку.

По какому принципу кошка выбирает, с кем спать – общие факты

Исследования подтверждают, что кошки могут формировать крепкие эмоциональные привязанности к людям, очень похожие на те, что возникают у детей или собак. Причем обычно они выбирают одного конкретного человека и именно к нему обращаются за поддержкой в стрессовых ситуациях, видя в нем источник опеки и безопасности.

Видео дня

Неудивительно, что на то, как кошки выбирают себе хозяина, влияет постоянный уход и положительный опыт взаимодействия – однако это не единственные факторы.

Здесь любопытно отметить, что многие другие питомцы начинают доверять людям только после длительного совместного проживания, тогда как кошки выбирают любимого человека гораздо быстрее – как будто следуя интуиции.

Показывают свою привязанность кошки по-разному: они могут ходить за вами, мяукать, тереться о ноги, бодать головой, мурлыкать и, конечно, стараться спать рядом.

А вот их отношение к другим питомцами в доме не так просто, как может показаться. Если они растут вместе и привыкают друг к другу с детства, то могут перенимать схожие предпочтения и модели поведения. Более того, даже то, как кошки выбирают хозяина, может формироваться под влиянием животных, с которыми они тесно взаимодействуют.

Как кошки выбирают, на чьей кровати спать – научное объяснение

Ученые-зоологи давно интересуются вопросом, как кошки выбирают с кем спать, и исходя из современной науки, можно выделить несколько главных причин.

Обычно они выбирают того, кто за ними в основном ухаживает: кормит, играет и постоянно заботится. Также большое значение имеет спокойное и предсказуемое поведение, а также доступность человека – то есть как часто он бывает рядом и насколько охотно идет на контакт.

Дело в том, что для большинства животных, даже одомашненных, особенно важно чувство безопасности, и именно от него во многом зависит, как кошки выбирают место, где спать. Это чувство поддерживают тепло тела и привычный запах, по которому они узнают "своего" человека.

Впрочем, поведение самого человека, как уже было сказано, тоже влияет на то, как кошки выбирают, на чьей кровати спать: если вы спите спокойно и не ворочаетесь, то становитесь для кошки более привлекательным и надежным "спутником" для отдыха.

Находясь рядом с человеком, с кем обычно спят кошки, они получают чувство спокойствия и безопасности. В свою очередь, для человека такой контакт может помогать снижать уровень стресса и укреплять связь с питомцем, хотя иногда его приходится ограничивать ради качества сна или собственного самочувствия.

