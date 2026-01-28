Холодная Гора – район Харькова с жестким характером и тяжелой памятью.

Ранее мы разобрались, какой самый старый район Харькова, но это лишь историческое первенство. Что более важно – какая часть города пережила самые страшные события украинской истории?

Сегодня вы узнаете, где находится Холодная гора в Харькове и почему этот район больше других в городе прочувствовал ужасы войн, репрессий и революций.

Почему Холодная гора так называется – самая "вольная" часть Харькова

Холодная гора – район Харькова, один только ландшафт которого формирует его судьбу.

Расположенная на западной окраине города, эта возвышенность издавна служила границей между старым Харьковом и дорогами в сторону Полтавы и Центральной Украины.

О том, почему холодная гора так называется, существует две версии. По одной из них, название закрепилось от того, что холодный воздух тут задерживался дольше, чем в низине; всегда было ветрено и как-то обособленно, будто на горе. По другой – холод скорее символизировал пограничный и неспокойный характер этой местности.

Там, где находится холодная гора в Харькове сегодня, ранее пролегали слободы вдоль почтовых и торговых трактов. Жили здесь ямщики, ремесленники, мелкие торговцы и беглые крестьяне – те, кому было тесно в городе, но кто, в силу своего положения, не мог уехать от него далеко.

Уже тогда Холодная гора получила известность как район со свободными нравами и духовно "независимыми" людьми.

Район Холодная гора – от бунтов и тюремных стен прошлого до современных реалий

В XIX веке Холодная гора превратилась в зону промышленного и социального напряжения. Рядом появились железная дорога, склады, мастерские, рабочие кварталы.

Классовые противоречия в городе, да и во всем регионе, ощущались особенно остро, поэтому в начале XX века район активно участвовал в революционных событиях: забастовки, подпольные собрания, агитация стали обычным делом.

Отдельная страница истории – Холодногорская тюрьма, ставшая символом репрессий разных эпох: от царской до советской. Через нее прошли политические заключенные, участники восстаний, репрессированные интеллигенты. Вокруг тюрьмы ходили легенды и страхи, надолго закрепившие за районом мрачную репутацию.

В разные годы в тюрьме сидели украинские писатели Олесь Гончар и Иван Багряный, а также члены правительства Украинской Народной Республики.

Во время Второй мировой войны, после захвата Харькова, немцы устроили в здании тюрьмы концлагерь, куда свозили пленных солдат и гражданских. По разным данным, в лагере находились тысячи узников – многие погибли из-за голода, болезней и плохого обращения.

Главная улица района – Полтавский шлях. Вдоль нее были возведены оперный театр, православные соборы, ЖД депо и казармы. Там же в 20-х годах был построен и Дом литераторов, предназначавшийся для молодого поколения украинских писателей.

Впрочем, писателей скоро переселили в печально известный Дом Слово. Никто тогда еще не знал, чем все обернется.

Сегодня Холодная гора – район Харькова с густой спальной застройкой, собственной станцией метро, большими рынками и длинными бульварами. Географически он давно перестал быть окраиной, но ощущение "отдельного мира" сохранилось.

Это честный район, который помнит и не скрывает свое прошлое. Тут история Харькова ощущается не в памятных табличках, а в самом воздухе – прохладном, упрямом и по-своему свободном.

