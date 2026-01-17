Почти все жители этого дома были репрессированы, а затем расстреляны.

Когда Харьков стал столицей Украинской ССР, в город почти сразу начали съезжаться писатели. Приезжали и уже признанные мастера, и молодые, амбициозные авторы.

На месте, где находится Дом Слово в Харькове, ранее был ничем не примечательный пустырь. Но именно тогда (то есть во второй половине 20-х годов), за счет личных финансовых взносов поэтов и литераторов, на пустыре был построен кооперативный дом под символичным названием – Дом "Слово".

Это здание и сейчас стоит в Харькове на улице Культуры, 9, а в начале марта 2022 года было серьезно повреждено российской ракетой. Дом "Слово" должен быть стать пространством для жизни и творчества, но превратился в символ трагедии для всей Украины.

Как "Дом Слово" Харьков образовывал

В конце 1920-х и начале 1930-х годов в Харькове наблюдался настоящий культурный подъем. Газеты и журналы печатались на украинском, русском, армянском и еврейском языках, а споры о литературе, истории и философии не прекращались ни на вечер.

О различных литературных союзах и организациях того времени слышали многие: "ВАПЛИТЕ", "Пролитфронт", "Плуг", "Гарт" и многие другие. В это же время в городе были построены Госпром, Дом Проектов, Институт Литературы. В Харьков переехал театр "Березиль", был создан Национальный союз композиторов Украины, развивалась научная деятельность.

Позже этот период справедливо назвали временем украинского культурного возрождения. Подъем в искусстве и свободе мысли был настолько сильным, что его не смогли повторить даже спустя много лет. Тогда же возникла идея о том, что необходимо построить дом, где будут собираться украинские литераторы и творить, писать, развивать национальную культуру. Властям идея понравилась, и в 1927-м году был утвержден финальный проект архитектора Дашкевича. Дом получился в виде символической буквы "С" (по славянской азбуке - "слово"), таким он и был здан в эксплуатацию через три года. В 1930-м деятели искусства получили квартиры, но начало новой жизни стало отправной точкой череды кошмарных событий.

Открытая украинская позиция революционных авторов не соответствовала новому образу советского художника-интернационалиста. Очень скоро начались откровенные гонения: одних обвиняли в украинском буржуазном национализме, других – в подготовке украинской контрреволюции.

12 мая 1933 года арестовали писателя Миколу Ялового. Вскоре, его близкий друг Микола Хвылевой, думая, что следующим будет он, совершил самоубийство.

После этого начались массовые аресты. В конце 1933 года одного за другим задержали Пилипенко, Досвитнего, Остапа Вишню и других по обвинению в подготовке партийного террора.

Репрессии затронули почти всех, кто жил в доме "Слово" - по некоторым данным, за 8 лет, с 1930 до 1938 года советская власть репрессировала жителей 40 квартир из 66 - лишь малой части обитателей дома удалось избежать участи их соседей. При этом суда над арестантами как такового не было: некоторым зачитали обвинения, и сразу же казнили, других отправили в тюрьмы и лагеря.

"Дом Слово" запомнился не просто как здание, а как символ уничтожения целого поколения украинской культуры – поколения, которое позже назвали расстрелянным возрождением.

