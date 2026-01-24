Нагорный район, также известный как Университетская гора, – старейшая часть Харькова с богатой и непрерывной историей, но есть и другое, не менее старое место.

Харьков был основан в середине XVII века как казацкая крепость на слиянии рек Харьков и Лопань. Именно с укреплений на Университетской горе началось формирование города: отсюда разрастались первые улицы и районы.

И хотя современный центр города сохранил черты старой планировки, он не всегда совпадает с тем, что принято считать самым древним районом.

Разберемся, какой район восточной столицы можно назвать самым старым и где находится самая старая улица Харькова.

Какой самый старый район Харькова – и почему ответов может быть два

На возвышенности между Лопанью и Харьковом в XVII веке казаки основали острог, вокруг которого в дальнейшем вырос один из самых крупных городов Украины. Археологи считают, что еще в X–XII веках здесь существовали поселения древних русичей, уничтоженные во время татаро-монгольского нашествия.

Главная улица этой местности – Университетская. Здесь сосредоточены старейшие здания города, в том числе Покровский собор (1689 год) – самое древнее сохранившееся каменное сооружение Харькова, а также Успенский собор, ставший одной из самых узнаваемых вершин городского пейзажа.

В пределах района располагались губернское правление, исторический музей и первые корпуса университета. В одном из домов в конце XVIII века открылся первый харьковский театр. С XIX века Нагорный район окончательно оформился как центр образования и культуры: здесь был основан университет, появились музеи, библиотеки и парки.

Сегодня Нагорный район – скорее историческое название: его территория разделена между Киевским и Шевченковским районами. Тем не менее именно здесь сохранилась непрерывная застройка и ключевые памятники раннего периода.

Однако звание, какой самый старый район Харькова, оспаривает Журавлевка – слобода, возникшая почти одновременно с крепостью, за ее пределами. Она регулярно страдала от наводнений, поэтому старинная застройка практически не сохранилась.

В XX веке здесь построили дамбу, и территория превратилась в Журавлевский гидропарк – одно из популярных мест отдыха среди харьковчан.

Какая самая старая улица в Харькове, сохранившаяся до наших дней

Самой древней улицей Харькова принято считать Рымарскую. Она возникла в XVII веке и получила название от ремесленников-рымарей – кожевников, поселившихся здесь. Изначально застройка была деревянной, однако до наших дней дошли лишь каменные дома конца XVIII – XIX веков.

На Рымарской жил харьковский градоначальник Егор Урюпин – один из инициаторов основания университета и знакомый философа Григория Сковороды.

В XIX веке улица стала культурным центром города: здесь работал первый оперный театр Харькова (ныне филармония). Именно на Рымарской состоялся первый в Украине киносеанс и начала вещание первая украинская радиостанция.

Сегодня Рымарская входит в "театральный квартал" Шевченковского района. Несмотря на скромную длину, она остается важным символом как самая старая улица Харькова.

