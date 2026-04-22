В 2012 году двух пауков отправили в космос: то, что произошло дальше, удивило ученых

Исследователи изучили, как восьминогие существа адаптируются к невесомости.

Два паука-прыгуна отправились за пределы Земли на борт Международной космической станции, чтобы стать частью уникального эксперимента, сообщает BBC Wildlife.

Как отмечается в материале, "пауконавты" – самка паука-прыгуна Джонсона по имени Нефертити и зебровая паук-прыгун Клеопатра – были отправлены на орбиту в 2012 году.

Целью миссии было выяснить, смогут ли эти крошечные хищники охотиться в условиях микрогравитации.

"Представьте себе котенка цвета радуги, уменьшите его до размеров кончика пальца и добавьте еще несколько лап", – описывает их ученый и популяризатор науки Джеймс О'Генлон.

По имеющимся данным, результаты наблюдений поразили экипаж. Астронавты вскоре заметили, что Нефертити успешно охотится на свою добычу – плодовых мушек – несмотря на любые потенциальные дезориентирующие эффекты космоса.

Эта миссия установила рекорд по продолжительности пребывания паука в космосе – 100 дней.

Судьбы космических путешественниц сложились по-разному. Клеопатра, к сожалению, умерла после возвращения на Землю. Зато Нефертити стала первым пауком, который не только выжил во время путешествия домой, но и успешно прошел повторную адаптацию к земному притяжению.

После завершения своей "марафонской миссии" Нефертити должна была наслаждаться спокойной жизнью. Ее выставили в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне в специальном вольере. Однако как сообщает издание, она умерла всего через четыре дня после того, как ее представили публике.

