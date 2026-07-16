Какая карта Таро управляет вашей судьбой: полный список по дате рождения

Среди поклонников нумерологии и Таро существует убеждение, что день рождения может быть связан с так называемой кармической картой. Считается, что она символически отражает жизненные уроки, внутренние ресурсы и вызовы, с которыми человек сталкивается на протяжении жизни, пишет Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Для определения карты учитывается только день рождения, без месяца и года.
Какая карта соответствует вашей дате рождения
- 1, 10, 19, 28 – Сила
Людям с этими датами приписывают природные лидерские качества. Их главный урок – научиться сочетать уверенность с состраданием, а силу использовать, не оказывая давления на других.
- 2, 11, 20, 29 – Королева Мечей
Кармическая задача – научиться управлять эмоциями и доверять собственному разуму. Эта карта символизирует мудрость, честность и способность принимать взвешенные решения.
- 3, 12, 21, 30 – Отшельник
Несмотря на любовь к общению и вниманию, людям с этими датами важно находить время для самоанализа. Считается, что настоящая мудрость приходит именно через уединение.
- 4, 13, 22, 31 – Двойка Пентаклей
Их путь связан с балансом и умением адаптироваться к изменениям. Карта символизирует гибкость, многозадачность и способность находить равновесие даже в сложных ситуациях.
- 5, 14, 23 – Девятка Жезлов
Основной урок – не сдаваться перед трудностями. Карта олицетворяет выносливость, стойкость и готовность доводить дело до конца.
- 6, 15, 24 – Умеренность
Людям с этими датами советуют научиться соблюдать личные границы и не жертвовать собственными потребностями ради других. Символ карты – гармония и внутреннее равновесие.
- 7, 16, 25 – Верховная Жрица
Им приписывают сильную интуицию. Кармическая задача – доверять внутреннему голосу и не игнорировать собственные предчувствия.
- 8, 17, 26 – Справедливость
Для этих людей главными ценностями должны быть честность и ответственность. Поклонники Таро считают, что именно справедливые решения помогают им добиваться успеха.
- 9, 18, 27 – Звезда
Карта символизирует надежду, возрождение и вдохновение. Людям с такими датами советуют использовать свою энергию не только для достижения целей, но и для духовного развития.