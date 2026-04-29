Сколько стоит поклеить обои в Киеве и какие ошибки могут испортить ремонт, – архитектор

Качественное поклейка обоев начинается не с первого рулона, а с правильной подготовки стен.

Чтобы качественно поклеить обои, нужно подготовить поверхность – для этого наносится грунтовка. Архитектор Валентин Погорелый, являющийся членом Национального союза архитекторов Украины, рассказал, как правильно грунтовать стены, а также обратил внимание на другие нюансы поклеивания обоев.

Еще эксперт рассказал, сколько стоит грунтовка стен и поклейка обоев в Киеве.

Сколько стоит поклейка обоев в Киеве?

Стоимость поклейки обоев в Киеве составляет примерно от 100 до 200 гривен за квадратный метр. Стоимость работ будет зависеть от уровня сложности, в частности, нужно ли подбирать узор.

Но обычно составляется смета, поскольку часто требуется не только поклеить обои, но и выполнить другие работы, например, подготовить поверхности. Новые обои нельзя клеить на старые, так как они отпадут.

То есть, если мастеру поставить задачу переклеить обои, то ему нужно будет не только это сделать, но и выполнить еще ряд работ, например, демонтировать старые обои, возможно, отремонтировать стены (в частности, устранить трещины) и загрунтовать поверхности.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Зачем? И что будет, если не грунтовать стены?

Стены, как правило, обязательно грунтуют перед поклейкой обоев. Если дважды или трижды их загрунтовать – это будет только плюс, потому что грунтовка укрепляет верхний слой стен. Особенно важно грунтовать стены в домах старого жилого фонда – "хрущевках", "сталинках", там, где цементно-песчаная штукатурка. Она крошится, поэтому для укрепления поверхности ее обязательно нужно грунтовать.

Если цементно-песчаную штукатурку загрунтовать, поверхность значительно укрепится, и на нее будут гораздо лучше приклеиваться обои. Чем слабее поверхность, тем больше раз ее нужно загрунтовать. Стены в "сталинках" и "хрущевках" перед поклейкой обоев стоит как минимум дважды загрунтовать. Клей гораздо лучше держится на загрунтованной поверхности, чем на незагрунтованной.

Грунтовка стен стоит примерно 50 гривен за квадратный метр. Несложный демонтаж старых обоев, устранение трещин и грунтовка поверхностей – каждый из этих видов работ также стоит около 50 гривен за "квадрат". Сложные работы могут стоить дороже.

Сколько времени занимает поклейка обоев?

Сам процесс поклейки обоев довольно быстрый. За день можно сделать ремонт в одной комнате. Один человек может справиться с поклейкой обоев на стены, но чтобы поклеить обои еще и на потолок – нужно два человека.

Но, если учесть не только поклейку обоев, но и демонтаж и другие подготовительные работы, то комнату можно сделать примерно за рабочую неделю (то есть, за пять дней).

Когда можно клеить обои после грунтовки?

Все зависит от типа грунтовки, так как разные грунтовки по-разному сохнут. Как правило, до поклейки обоев должно пройти несколько часов. Большинство грунтовок сделаны на основе клея ПВА, и они быстро высыхают – 2-3 часа, не больше.

Перед поклейкой обоев грунтовку можно оставить на сутки, чтобы стены точно высохли. Но загрунтованные стены нельзя оставлять надолго, например, на неделю, потому что на них будет оседать пыль, и обои будут хуже клеиться.

Как рассчитать количество обоев на комнату?

Расчеты производятся в зависимости от длины рулона и высоты стены или геометрических размеров потолка. Во-первых, нужно подобрать обои, затем узнать размеры рулона, например, его ширина 1,20 метра, а длина, как правило, 10,5 метров, но бывают и 15, и 20. В зависимости от того, какова длина и ширина рулона, нужно сделать раскладку полотен по стенам.

Если есть комната площадью 18 квадратных метров, например 3 на 6 метров, то сначала нужно посчитать периметр: 3 прибавить к 6 – это 9, и еще раз 3 прибавить к 6 – вместе получится 18 метров по кругу. Если рулон имеет ширину примерно 1 метр, то понадобится 18 полотен.

Если высота комнаты 3 метра, то из одного рулона длиной 10,5 метра можно получить 3 полноценных полотна. Тогда 18 делим на 3 – получается 6 рулонов. Итак, на такую комнату нужно примерно 6 рулонов обоев.

Какие обои сейчас в моде? Что лучше: виниловые или флизелиновые обои?

Моды на обои нет. Люди выбирают их в зависимости от дизайна помещения. Существуют обширные каталоги обоев, из которых их выбирают по фактуре. То есть, люди обычно делают выбор, основываясь не на материале обоев (винил или флизелин), а на том, подойдут ли они под дизайн жилья. Если по поводу материала есть рекомендации от дизайнера, что нужны именно такие – то тогда люди руководствуются этим при выборе обоев.

Как понять, что обои наклеены качественно – на что обратить внимание после работы мастеров?

Не должно быть никаких бугорков, воздуха под обоями. Второй важнейший момент – это стыки. Под них обязательно подклеивается специальная лента, они все должны быть идеальными. Поверхность должна быть идеальной. Если будут какие-то "волны", то из-за них стыки могут расходиться.

Для меня показатель самого качественного выполнения работы – это когда ты не можешь найти стык обоев.

Какие самые частые ошибки допускают при поклейке обоев и как понять, что мастера сделали что-то не так?

Иногда люди некачественно готовят поверхность стен, и из-за этого после поклейки обоев видны и бугорки, и неровности, и перекосы. Еще одна из самых частых ошибок – неправильно подобранный рисунок обоев и некачественные стыки.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

