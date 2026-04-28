Крупнейшее в мире место обитания 'зомби-червей': что эта за пещера

Четвертая из пяти океанических зон - абиссопелагическая (абиссальная) зона - начинается на поразительной глубине в 4000 метров и простирается примерно до 6000 метров. Об этом пишет discoverwildlife.

Для сравнения, если бы поместить самую высокую гору Японии - Фудзи высотой 3776 метров - в океан так, чтобы ее вершина касалась волн, ее основание не достигло бы абиссальной зоны. А если бы поместили Килиманджаро на ее дно, его вершина высотой 5895 метров не была бы видна над волнами.

Отмечается, что в большинстве регионов океана дно находится в абиссальной зоне, но в некоторых местах можно найти еще более глубокие океанические впадины (например, Марианская впадина, где находится самая глубокая часть океана - Бездна Челленджера).

Абисса состоит из плоских равнин, которые могут простираться на многие километры. Эти безликие илистые ландшафты иногда прерываются подводными горами, каньонами, гидротермальными источниками и метановыми выходами. Абиссальная равнина - это крупнейшая в мире среда обитания.

"Здесь нет света, а значит, нет и фотосинтеза. Но, что примечательно, здесь есть жизнь. Рыбы, кальмары, медузы, морские огурцы (включая очаровательно некрасивых морских свиней) и ракообразные, среди прочих организмов, - все они живут здесь, но это недоступно для самых глубоководных млекопитающих в мире: самое глубокое зарегистрированное погружение клюворылых китов Кювье составляет менее 3000 метров", - сказано в статье.

В этих темных водах многие абиссальные животные используют биолюминесценцию (создание собственного света) для общения или поиска пищи.

Как животные адаптировались к абиссопелагической зоне

Интересно, что животные, обитающие здесь, нашли уникальные способы выживания в суровых условиях.

Во-первых, им приходится справляться с сильным давлением. При таком количестве морской воды, находящейся сверху, давление мгновенно раздавило бы человека.

Но глубоководные существа имеют гибкий скелет и желеобразные тела без воздушных полостей, таких как легкие или плавательные пузыри (которые были бы раздавлены давлением).

Чтобы выдерживать температуру, близкую к нулю (температура воды держится около четырех градусов Цельсия), они замедляют свой метаболизм, а у некоторых кровь похожа на антифриз. Там добавили:

"Замедленный метаболизм также важен, поскольку на этих глубинах очень мало пищи. Животные, обитающие здесь, должны ждать, пока пища не опустится с поверхности в виде морского снега".

"Морской снег", падающий с поверхности, переносит углерод в глубины океана и удерживает его на дне, превращая глубокий океан в важное хранилище углерода.

Иногда обитатели глубин получают гораздо более сытный пир в виде тел китов. Питательные вещества из тел погибших китов могут питать всю экосистему в течение многих лет.

Важно, что ничто не пропадает зря - даже их кости поедаются (ужасающе названными пожирающими кости зомби-червями Osedax). Крупные скопления водорослей или планктона, опускающиеся на морское дно огромными плотами, также могут служить источником таких глубоководных пиршеств.

Детально изучена лишь около четверти морского дна, но исследователи каждый день узнают о ней все больше с помощью дистанционно управляемых аппаратов, подводных лодок и других технологий.

