Самое глубокое озеро в мире сохраняет пятую часть пресной воды Земли: где оно находится

С максимальной глубиной 1620 метров, озеро Байкал, находящееся в Сибири, более чем в 800 раз глубже, чем глубокая часть олимпийского бассейна, примерно в десять раз глубже, чем Ла-Манш, и в два раза глубже, чем высота самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что причина такой скрытой глубины кроется в том, что Байкал расположен в рифтовой долине, где земная кора постоянно раздвигается. Это означает, что пока продолжается тектоническая активность, озеро будет только углубляться.

Однако это не единственная странность этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Байкал образовался около 25 миллионов лет назад, поэтому это самое старое озеро на Земле. В нем сохраняется пятая часть всей пресной воды Земли.

Благодаря своему возрасту и изоляции, здесь встречаются виды, которые не существуют больше нигде на Земле. Сюда входят единственный в мире пресноводный тюлень, называемый байкальским тюленем, и байкальская масляная рыба, или голомянка, которая прозрачна и не имеет чешуи.

Мертвое море - что о нем известно

Самое низкое место на Земле - 427 метров ниже уровня моря. Вода там примерно на треть состоящая из соли, - соленость в 10 раз выше, чем почти в любом океане.

Высокая концентрация солей и минералов в Мертвом море, делающая жизнь в нем практически невозможной, породила индустрию оздоровления, где грязевые ванны и скрабы считаются средством от таких заболеваний, как артрит, экзема и псориаз.

