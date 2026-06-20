Мужчина купил старый гараж $17 тысяч и нашел 'клад' внутри

Находка внутри заброшенного гаража оказалась исправным Chevrolet Corvette C3, который после 19 лет простоя удалось завести и продать.

Группа американцев приобрела заброшенный гараж, который десятилетиями погружался в землю, и внутри наткнулась на спортивный автомобиль, простоявший там годами.

История стала известна после того, как команда во главе с Джоном Дубреем показала процесс раскопок на своем YouTube-канале. По их словам, объект не использовался с 2007 года, а сам гараж постепенно просел под землю, из-за чего доступ к нему был почти полностью заблокирован.

"Владелец прямо сказал нам: "Вам, наверное, понадобится целая неделя, чтобы просто вытащить его оттуда"", – рассказал Джон Дубрей.

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Чтобы проникнуть внутрь, команде пришлось буквально расчищать вход лопатами. Сам процесс они описали как сложный и длительный, а то, что увидели внутри, – как "открытие крипты".

Однако вместо пустого помещения их ждал сюрприз: под слоем пыли стоял Chevrolet Corvette C3 Stingray.

Автомобиль оказался спортивным купе с двигателем Edelbrock и стеклопластиковым кузовом. По словам команды, машина была модифицирована и имела съемную стеклянную крышу типа Targa.

Впрочем, состояние авто было далеко от идеального: коробка передач была повреждена, а сам автомобиль фактически не мог заехать в гараж самостоятельно. Несмотря на это, двигатель не был заклинившимся. После очистки топливной системы и удаления остатков старых материалов мотор удалось запустить.

Возвращение к жизни

После первоначальной реставрации команда смогла даже переместить автомобиль на собственном ходу. Затем его отвезли на мойку, где после 19 лет грязи вновь проявился оригинальный цвет кузова. Впрочем, во время тест-драйва обнаружились новые проблемы – в частности, посторонние шумы в выхлопе и неисправности системы кондиционирования.

Общая стоимость покупки гаража и работ составила 17 000 долларов. Изначально команда планировала продать автомобиль за 18 000 долларов, рассчитывая на небольшую прибыль.

В результате им удалось найти покупателя за 17 500 долларов, что принесло всего 500 долларов прибыли.

"Мы могли бы потратить год, чтобы продать его дороже, или просто взять эти 500 долларов сейчас. Для нас это было всего два дня и масса эмоций", – отметил участник команды.

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