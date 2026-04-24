Под Киевом резко подорожали парковочные места и гаражи: цены местами взлетели в 3,5 раза

Самая высокая средняя стоимость покупки парковочного места зафиксирована в Софиевской Борщаговке.

В Киеве медианная стоимость покупки парковочного места составляет 1,22 миллиона гривень, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время столица уже не является самой дорогой локацией.

По результатам исследования "OLX Недвижимость", которое есть в распоряжении УНИАН, самая высокая медианная стоимость покупки парковочного места зафиксирована в Софиевской Борщаговке – около 1,28 млн грн. За год цена здесь выросла почти на 90%, что может объяснять значительный рост спроса. Здесь количество откликов на объявления увеличилось на 69% (по сравнению с мартом 2026 года к марту 2025 года).

Отмечается, что далее по уровню цен следуют другие населенные пункты области. В частности, в Ирпене медианная стоимость составляет 823 тыс. грн (+24% за год), при этом спрос вырос на 64%. В Борисполе медианная стоимость покупки составляет 788 тыс. грн, что вдвое больше, чем в прошлом году (100%), а в Броварах – около 712 тыс. грн (+15%).

В Святопетровском медианная цена составляет 697 тыс. грн, увеличившись почти в 3,5 раза за год. В то же время в Чабанах медианная стоимость покупки парковочного места остается без изменений по сравнению с мартом 2026 года по сравнению с мартом 2025 года и составляет около 571 тыс. грн.

Аренда парковочного места

По данным аналитиков, сегмент аренды парковочных мест в целом повторяет тенденции покупки, поскольку самые высокие цены также зафиксированы в пригороде. В частности, в Софиевской Борщаговке медианная стоимость аренды составляет около 7 000 грн в месяц, что на 75% больше по сравнению с мартом 2026 года по сравнению с мартом 2025 года, а в Вишневом – 6 500 грн (рост на 63% за год).

В Киеве медианная цена ниже – 5 500 грн в месяц, с приростом 25% (март 2026 года по сравнению с мартом 2025 года).

Далее по уровню стоимости среди исследуемых мест – Ирпень и Святопетровское, где аренда составляет около 4 500 грн. При этом в Ирпене цена осталась без изменений, тогда как в Святопетровском выросла почти в 3 раза. В Броварах арендовать парковочное место можно в среднем за 4 000 грн, что на 33% больше, чем в марте 2025 года.

Покупка гаражей

Гаражи остаются более доступной альтернативой парковочным местам. Разница в стоимости в зависимости от локации может достигать нескольких раз. В то же время и покупка, и аренда в этом сегменте демонстрируют рост цен в Киеве и пригороде.

Самая высокая медианная стоимость покупки гаража зафиксирована в Ирпене – 818 тыс. грн, что на 134% больше, чем в марте 2025 года. Такой рост может быть связан с увеличением спроса: количество откликов на объявления о покупке здесь выросло на 74%.

Среди других населенных пунктов пригорода самые высокие цены фиксируются в Петропавловской Борщаговке – 659 тыс. грн (+18% за год) и Вишневом – 635 тыс. грн (+53%). В Броварах медианная стоимость составляет около 438 тыс. грн (+3%). В Киеве медианная цена покупки гаража ниже – 437 тыс. грн, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Аренда гаражей

Сегмент аренды гаражей во многих городах по цене приближается к уровню аренды парковочных мест. В частности, в Ирпене медианная стоимость аренды составляет около 6 000 грн в месяц (рост на 50% за год), в Вишневом и Святопетровском – около 4 500 грн (29% и – 18% соответственно). В Броварах – 4 000 грн (+60%), а в Борисполе – около 4 000 грн (+63%).

Киев остается одним из самых бюджетных вариантов по сравнению с пригородами. В столице медианная стоимость аренды составляет около 3 500 грн в месяц.

Проблема парковки актуальна как в Киеве, так и в пригороде, что, в свою очередь, поддерживает спрос на оба формата хранения автомобилей. В целом покупка гаражей и парковочных мест существенно отличается по медианной цене – гаражи остаются значительно доступнее. В то же время в аренде эта разница уже не так ощутима: цены в двух сегментах постепенно сближаются.

Аренда и покупка жилья в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", аренда частных домов в Украине стремительно подорожала. Наибольший рост в процентном соотношении произошел в Запорожье, где медианная цена долгосрочной аренды дома выросла на 87% – с 8 000 грн в марте 2025 года до 15 000 грн в марте 2026 года.

Что касается покупки домов в Киевской области, то медианная стоимость в течение прошлого года держалась на уровне, с небольшим ростом или снижением на 1-3%. По сравнению с январем 2026 года к январю 2025 года изменение медианной цены покупки составляет +13%. Если же сравнивать январь этого года с декабрем 2025 года, то рост составил +2%.

