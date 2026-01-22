Как кот выражает радость, что вы дома: ветеринары перечислили 8 признаков

Если кот не встречает вас у двери, это еще не значит, что он не скучал по вам.

Нет ничего лучше, чем вернуться домой к своей кошке после долгого дня. Однако пушистиков может быть сложнее понять. Поэтому у хозяев может возникнуть вопрос, радо ли животное возвращению хозяина домой. Чтобы помочь вам узнать, скучал ли ваш кот по вам, пока вас не было, ветеринары составили список из 8 признаков, пишет Parade Pets.

В статье указывается, что некоторые кошки более общительны, чем другие. Поэтому не стоит обижаться, если ваш любимец не спешит встречать вас у двери. Это не значит, что ему все равно или что он не радуется вашему возвращению домой.

Добавляется, что кот может не делать все вещи, которые указали ветеринары, но если вы заметили хоть один признак, можете быть уверены, что ваша кошка любит вас и рада встрече, потому что считает вас своей семьей.

Видео дня

Итак, к таким признакам ветеринары относят:

1. Дарят "кошачий поцелуй"

Медленное моргание может выглядеть так, будто ваша кошка сонная, но этот так называемый "кошачий поцелуй" на самом деле является признаком того, что ваша любимица счастлива.

"Это их способ улыбаться вам, как будто передавая, что они чувствуют себя с вами в безопасности", – поделилась ветеринар Эйми Уорнер.

Многие кошки делают это, когда их хозяева возвращаются домой, и это один из самых милых способов, которым кошка проявляет любовь и демонстрирует счастливое поведение.

2. Издают звуки, как птицы

Кошки издают множество звуков, кроме мурлыканья, и каждый из них имеет свое особое значение.

"Голосовые проявления, такие как трели и щебетание, являются их способом поздороваться с вами. Это означает, что они ожидают взаимодействия и общения с вами", – пояснила ветеринар.

3. Разговаривают своим "хвостом"

Хвост кота имеет свой разум, и на это есть причина.

"Кошки широко используют хвосты как средство общения. Когда они приветствуют вас, подняв хвост в форме вопросительного знака, это означает, что они счастливы, доверчивы и открыты для общения. Хвост вашей кошки также может слегка дрожать от волнения. Поэтому наблюдение за сигналами хвоста вашей кошки – это отличный способ понять ее язык тела и заметить признаки того, что ваша кошка довольна, показывая вам, как сильно она любит быть рядом с вами", – рассказал ветеринар Чирл Бонк.

4. Следуют за хозяином

Некоторые кошки хотят быть рядом с вами, когда вы приходите домой, а другие просто переезжают в ту же комнату, что и вы. Отмечается, что это не является чем-то плохим. Наоборот, это признак того, что ваша кошка скучала по вам.

5. Прижимаются лицом к вам

Это странное поведение кошек может казаться случайным, но на самом деле это один из самых милых способов, которыми кошки проявляют любовь к своим хозяевам.

"Кошки имеют запаховые железы, расположенные на щеках и голове. Они используют эти запахи, чтобы обозначить свою территорию и дать понять другим кошкам, что они претендуют на все, на чем есть этот запах. Когда ваша кошка трется о вас, она фактически обозначает вас как часть своего клана", - пояснил Бонк.

6. Делают "кошачий массаж"

Одно из забавных поведений кошек, которое показывает, что кошка вас любит, это когда они "месят" вас. Бонк поделился, что это инстинктивное поведение кошек, которое котята используют для стимулирования выделения молока у своих мам во время кормления.

"Во взрослом возрасте это движение означает удовольствие, комфорт и способ проявления привязанности", - рассказал ветеринар.

7. Показывают свой живот

Когда кошка переворачивается и показывает вам свой живот, это больше, чем просто милая поза. Это знак того, что ваша кошка вас любит.

"Кошка, которая показывает свой живот, таким образом проявляет доверие. Поскольку их животы чувствительны, их обнажение свидетельствует о том, что они чувствуют себя в безопасности и покое, давая вам понять, что они счастливы в вашей компании", – отметила Уорнер.

8. Они мурлыкают

Мурлыканье означает, что ваша кошка рада вас видеть.

"Когда кошка мурлычет, это означает, что она довольна, счастлива и чувствует себя комфортно. Приветствие мурлыканьем похоже на приветствие человека улыбкой и объятиями", – сказал Бонк.

Другие факты о кошках

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары объяснили, почему кошка любит сидеть на вещах или предметах, которыми пользуется хозяин. Не всегда они выбирают их в качестве места отдыха.

Также мы писали, что ветеринары рассказали, какие 6 вещей могут сильно раздражать кошек. Эти знания помогут снизить стресс, улучшить поведение и укрепить связь с пушистиком.

Вас также могут заинтересовать новости: