Почему кошки всегда хотят занять ваше место на кровати или диване: ветеринар назвал причину

Эксперт объяснил, почему кошка постоянно пытается занять ваше место, даже если оно тесное или неудобное.

Кошки часто имеют странные привычки, к которым их хозяева должны привыкнуть. Если у вас дома есть это животное, то, возможно, вы замечали, как кошка занимала ваше место на диване или в постели, как только вы оттуда уходили. В соцсети TikTok ветеринар Марк Вест объяснил, что кошки крадут ваше место, чтобы показать свою любовь к хозяевам, передает Mirror.

"Если ваша кошка постоянно крадет ваше место на диване или на вашей стороне кровати, перестаньте смеяться. Потому что это не милое поведение. Это одна из самых эмоциональных вещей, которые ваша кошка когда-либо сделает", - подчеркнул специалист.

По его словам, большинство владельцев кошек не обращают внимания на такое поведение, считая, что кошка заняла их место, потому что там тепло и удобно. Однако Марк отметил, что на самом деле это не так.

Видео дня

"Когда ваша кошка смотрит на вас, она видит не того, кто ее кормит, а свое безопасное место, свою территорию, свою опору в этом мире. Для вашей кошки это место - не просто место, где можно посидеть, это ваше место. И когда она его выбирает, она выбирает вас", - объяснил Вест.

Ветеринар добавил, что именно поэтому ваше место важнее любого другого места в доме, поэтому кошка будет пытаться занять его, даже если оно тесное или неудобное.

"Ваш запах говорит им, что все в порядке. Они чувствуют, что их защищают, что они дома. Кошки не говорят "я тебя люблю", они тихо показывают это таким образом", - сказал Марк.

Пользователи соцсети отреагировали на такое видео, в частности под ним были такие комментарии:

"Нет, он просто знает, что там тепло. Он сидит на моем месте, а потом сразу же перемещается, когда я вхожу в комнату. Мой милый пушистик, я всегда говорю, что тебе не нужно перемещаться ради меня".

"Мне это нравится. Любой владелец кота, который настроен на своего кота, инстинктивно знает и чувствует это. Эта связь настолько сильна".

"Спасибо, что поделились. Я никогда не понимал, почему она всегда бежит на мое место, у нее есть целый дом, но она специально занимает мое место".

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты объяснили, почему кошки везде ходят за своими хозяевами. По их словам, в реальной жизни ваша кошка признает вас главным источником пищи, что объясняет, почему вы являетесь счастливым объектом ее скрытого внимания.

Также специалисты рассказали, какие кошки имеют самый красивый цвет глаз. Они отметили, что в этот список вошли такие породы, как сиамские, турецкий ван, бенгальский кот, британская короткошерстная и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: